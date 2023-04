Trasciende asesinato de capo veracruzano de Los Zetas en penal de Nuevo Laredo

El asesinato de Ciro González Pérez, el Z-37 o "El Puchini", ex líder de los Zetas en Norte de Veracruz, Hidalgo, Guanajuato Y san Luis Potosí a manos de dos integrantes del Cártel del Noreste cobró fuerza este fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

El líder criminal oriundo de Poza Rica era señalado por secuestros, extorsiones y distribuir droga y habría sido ejecutado al interior del penal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado viernes.

De acuerdo con versiones de medios en la zona, desde Oaxaca fue trasladado al Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo, sólo para ser ejecutado horas después de su arribo por miembros del Cártel del Noreste. Autoridades se mantienen en hermetismo sobre este hecho. No confirman ni desmienten la versiòn que circula en medios.

El ex elemento de los grupos de élite del Ejército Mexicano, hasta 1994, y jefe de Los Zetas en el norte de Veracruz, fue detenido el 30 de octubre de 2015 en Pachuca, Hidalgo, en un operativo coordinado por las fuerzas federales de ambos estados, señalado de operaciones ilícitas en Guanajuato, San Luis Potosí y la zona norte de esta entidad. Al momento de su arresto le habrían asegurado un arma corta, un fusil de asalto y 570 gramos de cocaína.

Durante años, anualmente realizó una misa en Poza Rica en homenaje a su amigo Heriberto Lazcano, fundador de los Zetas y publicaba esquelas en su memoria utilizando el seudónimo de "El perrito de Evelio".

Estaba internado en el penal de Oaxaca, pero al obtener su libertad, agentes estatales de investigación de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, con apoyo de sus homólogos oaxaqueños, le cumplimentaron una orden de aprehensión por la muerte de una mujer en esa entidad y lo trasladaron a Nuevo Laredo, sólo para llegar y ser ejecutado.

ASESINARON A SUS HERMANAS EN 2016

El 27 de abril del 2016, en distintos puntos de los límites de Puebla y Veracruz fueron localizados, en un lapso de 48 horas, nueve personas asesinadas, entre ellas dos que fueron hermanas de El Puchini o El Z-37.

En avanzado estado de descomposición y con signos de violencia, los nueve cadáveres fueron encontrados en distintos lugares de los municipios de Venustiano Carranza, Jalpan y Xicotepec de Juárez, los tres limítrofes con Veracruz y ubicados en la región conocida como Sierra Norte de Puebla.

Cuatro de los cuerpos fueron localizados calcinados dentro de una camioneta con placas de circulación YGP9221, en las inmediaciones de un rancho llamado Cedro Pando, en el municipio de Venustiano Carranza, y presuntamente corresponden a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en Poza Rica, Veracruz.

Entre las personas fallecidas, Bertha y Amada González Pérez, hermanas de El Z-37, quien operaba grupos de sicarios en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz.

De acuerdo con esa información, las hermanas González Pérez desaparecieron cuando viajaban en una camioneta negra Ford Explorer, en compañía de Ricardo Curiel Castillo y Rafael Díaz, y fueron detenidos presuntamente por elementos de la Fuerza Civil en el municipio veracruzano de Poza Rica y las desaparecieron.

CAÍDA DE EL PUCHINI, TRAS RUPTURA ENTRE MANDOS DE LOS ZETAS EN VERACRUZ POR DISPUTAS CON LOS TREVIÑO MORALES

El presunto líder de Los Zetas de Poza Rica dominó a políticos, policías, fuerzas federales, prensa, empresarios e iglesia en el norte veracruzano.

Su captura llegó con una serie de traiciones y delaciones entre facciones de mandos de Los Zetas, que evidencian una división interna, según reportes de inteligencia y de prensa nacional.

Extraoficialmente ha trascendido que varios de los enfrentamientos entre grupos del crimen en Veracruz no han sido protagonizados entre el Cártel del Golfo, CJNG y Los Zetas, sino entre propias células del clan que lideran los hermanos Treviño Morales.

En un supuesto mensaje que circuló en redes sociales, El Z 37, cercano a Heriberto Lazcano, habría amenazado a El Picoreta y al Z 512, cuyo nombre se ignora: "A mí qué me han dado, ratas. Sólo problemas. Nosotros los hicimos a ustedes y se volvieron ratas, pinche Chacuaco o 512. Al igual que la Picoreta o el Dientes de Barracuda. Ya deja de ladrar y arrímate a Poza Rica, pinche rata cañera, y gracias por la foto... Salí muy guapo. Serás el mero padre de todos los ratas. La verdadera Letra no te enseñó a robar como toda tu banda que traes corriendo como ratas en el monte (...) Ya vieron que empezó la limpia (...) Y ya deja de ladrar. Aquí te espero en mi verdadero pueblo, puto Oaxaco, para agarrarte a besos. Yo no te destazaré. Yo no soy muy violento. Yo soy piromaniaco. Y le pones casi al último. Lástima que no tengo ninguna foto tuya si no también lo subo, pero no hay mucho pierde. Imagínense un nahual. Así es el 512 o El Chacuaco. PD. Yo no amenazo".

El Z 37 se disputaba el liderazgo de Los Zetas en Veracruz con Apolo Omar Escalona Barradas y/o Pascual Sandoval Ortiz alias "El Picoreta", ex mando policiaco en la zona centro del estado en periodo reciente, así como con el Z 512 y su operador alias El Panda.

La división entre la fracción del Z 37, ligada a Heriberto Lazcano, El Lazca, agudizó delaciones y enfrentamientos entre propias facciones de células de Los zetas en Veracruz, afines a lo que ahora se ha convertido en Cártel del Noreste, de los hermanos Treviño Morales.

En su época de mayor poder, la vox populi refería que quien quisiera ser alcalde en la zona norte, y sobre todo de Poza Rica, debía contar primero con el visto bueno de El Puchini.