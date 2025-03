Tras reporte de robo, recuperan camión torton en Martínez de la Torre

La calma de la madrugada se vio interrumpida en la comunidad Agrícola Emiliano Zapata cuando, alrededor de la 1:30 a.m. de este viernes, un operativo policial alertó a los vecinos de la zona, elementos de la Policía Preventiva Municipal, en coordinación con personal de Grúas, lograron la recuperación de un camión tipo torton que contaba con reporte de robo.

El hallazgo tuvo lugar en las calles Pino Suárez y Manuel Zorrilla, donde se detectó la presencia de la pesada unidad, un Torton marca International, color azul con blanco y placas XD 3842 A del estado de Tlaxcala, ante la evidencia, las autoridades desplegaron el aseguramiento del vehículo con apoyo de la unidad 049 de la Policía Preventiva.

También te puede interesar... Ataque armado en Martínez de la Torre deja un hombre sin vida

El operativo, que comenzó a las 1:30 a.m., concluyó a las 2:40 a.m., cuando la unidad fue retirada del sitio para su resguardo y puesta a disposición de las instancias correspondientes, hasta el momento, no se han reportado personas detenidas en relación con este hecho.

Este incidente ha generado inquietud entre los habitantes de la localidad, quienes han expresado su preocupación por la presencia de vehículos robados en la zona, se espera que las autoridades continúen con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del robo y determinar si existen más implicados en este caso.