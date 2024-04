Tras discusión incendia la casa de su ex en Coatzintla; casi acaba con sus vecinos

Un incendio provocado la noche del pasado lunes consumió dos viviendas en el municipio de Coatzaintla; aunque no se reportaron personas lesionadas, los habitantes de estas viviendas ubicadas en la calle Violeta de la colonia Jardines de Coatzintla lo perdieron todo.

Nubia Karina Cruz Santiago, una de las personas afectada, indicó que fue su expareja quien provocó el incendio, pues momentos antes le llamó para amenazarla.

"Él me llamó y me amenazaba, yo me salí de la casa porque no quería discutir con él; por lo que sé, forzó la entrada y prendió lumbre y pasó a afectar también a mis vecinos.

"Ahorita lo único que pido es justicia, que pague porque tiene que pagar lo que hizo, porque yo no estoy de acuerdo con lo que hizo porque casi mata a mis vecinos. Hasta yo, en mi conciencia, me hubiera llevado una muerte de niños inocentes que no tienen la culpa", expresó.

Germán Morales, Habitante de otra casa alcanzada por el fuego, mencionó que desafortunadamente perdieron todo, aunque lograron salir a tiempo cuando detectaron que la casa de al lado estaba con llamas.

"En la noche como a eso de las 10 se empezó a encender la casa de la vecina, que fue provocado, y nos pasó a afectar también en nuestra casa.

"Se incendió todo, se quemó todo, se perdió todo; refri, mesas, ventiladores, ventilador de techo, todo se quemó, estufa, algunos cilindros explotaron", manifestó.

Ellos han recibido el apoyo de algunas personas altruistas, pero esperan que alguna autoridad les brinde ayuda para nuevamente reconstruir sus casas.

Mientras, el presunto responsable de provocar el fuego fue denunciado por su expareja por tentativa de feminicidio y ya está siendo buscado.