Tráiler pierde el control y se sale del camino sobre autopista Cardel-Veracruz

El conductor de un tráiler que aparentemente intentaba realizar un rebase en la autopista Cardel-Veracruz, terminó por salirse del camino luego de que perdió el control del volante y acabó debajo de un puente.



Lo anterior ocurrió a la altura del kilómetro 235, por donde circulaba la pesada unidad con doble remolque tipo plataforma, pero al llegar a la curva no la midió bien y se fue sobre la cuneta central.



Debido a la velocidad en la que viajaba, el operador ya no alcanzó a frenar y siguió su camino varios metros hasta meterse al arroyo ubicado bajo el puente, en tanto automovilistas informaron a emergencias.



Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios a Alejandro R. C. de 28 años de edad, quien pudo salir de la cabina de la unidad Freightliner color blanco de la empresa CICE.



Afortunadamente solo se llevó el fuerte susto y no fue necesario su traslado a un hospital dado que solo se llevó el fuerte susto, en tanto la Guardia Nacional acudió para realizar el abanderamiento pertinente.



Cabe señalar que las maniobras para sacar el tráiler y sus remolques de debajo del puente duraron varias horas y ocasionaron cortes momentáneos a la circulación, pues se necesitaron varias grúas para lograrlo.