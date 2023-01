Traían marihuana; detienen a sobrino del alcalde de Catemaco

En el municipio de Catemaco, seis jóvenes fueron detenidos por elementos de la Secretaria de seguridad pública del Estado, entre ellos un sobrino del presidente municipal, Juan José Rosario Morales, quien de esa forma pretendía evitar el arresto, en la noche de este miércoles.

Los hechos

La detención fue en principio, por una riña que protagonizaron los jóvenes pero al ser revisados, les fue localizado un envoltorio de marihuana y una pipa para su consumo.

La detención se dio la noche del miércoles en la carretera que conduce a la localidad de Playa Azul, a unos metros de un puesto de vigilancia de la Policía Municipal, donde los estatales observaron que un grupo de jóvenes se estaban peleando.

Tras intentar calmar la situación, estas personas agredieron verbalmente a los uniformados, gritando uno de ellos que era sobrino del presidente municipal de Catemaco, Juan José Rosario, para tratar de evitar el arresto.

En la revisión a uno de ellos se le encontró un envoltorio de mariguana y una pipa, por lo que fueron trasladados a la comandancia de la Policía Municipal, donde quedó su situación como una falta administrativa.

En el lugar del arresto fue asegurada una camioneta de color blanco, la cual minutos antes era conducida por uno de los involucrados.

Los detenidos se identificaron como Manuel Antonio A. C.; Yahir C.E.; Efrid Ballack L. C.; Moisés H. B. y Héctor C. D., todos ellos de 18 años de edad, vecinos de la ciudad de San Andrés Tuxtla.

Mientras tanto la otra persona detenida y la cual manifestó ser sobrino del alcalde, dijo llamar Jesús R. M., de 19 años de edad, con domicilio en la colonia Centro de la ciudad de Catemaco.