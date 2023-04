Taxi choca y vuelca en zona de mercados de Veracruz (+Video)

Daños materiales estimados en varios miles de pesos y dos personas lesionadas fue el saldo de un fuerte accidente ocurrido este jueves en la zona de mercados de la ciudad de Veracruz, donde se vieron involucrados un taxi y un particular.

Datos recabados en el lugar de los hechos, apuntan a que el conductor de un automóvil de la marca Kia tipo Río de color gris se desplazaba sobre Hernán Cortés con dirección hacia la avenida Ignacio Allende.

Fue al llegar junto al mercado Hidalgo adelante de la intersección de Madero, donde un vehículo en su modalidad de alquiler de la marca Chevrolet tipo Spark marcado con el número económico 7734 no guardo la distancia correspondiente.

El auto particular frenó junto a los cajones estacionamiento y el taxista con tal de liberarlo para no estrellársele de lleno, dio un volantazo, pero su llanta delantera pegó con la llanta trasera del particular y prácticamente le sirvió de rampa.

El ruletero ya no pudo controlar el volante y finalmente terminó con las llantas hacia arriba, así que comerciantes y transeúntes que se encontraban en el lugar de inmediato se aproximaron para ayudar mientras otros llamaron al 911.

Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja acudieron hasta dicha dirección para brindarle los primeros auxilios a dos jóvenes que viajaban como pasajeros en el taxi, mientras que ambos conductores resultaron ilesos.

El joven fue trasladado con una pierna fracturada a la clínica del IMSS ubicado en Montesinos, mientras la muchacha fue internada en el Hospital General de Boca Del Rio con una lesión similar.

Elementos de la policía municipal abanderaron el sitio, en tanto un perito de la delegación de tránsito y vialidad municipal de Veracruz arribó para ordenar el retiro de las unidades y deslindar las responsabilidades que resulten.

Fotos: Sergio Aldazaba | IMAGEN DE VERACRUZ

/lmr