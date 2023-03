Sufre descarga eléctrica albañil soconusqueño en Acayucan

Un joven albañil oriundo de Soconusco terminó con quemaduras de segundo y tercer grado tras recibir una descarga eléctrica al trabajar en una construcción particular en la colonia centro de la ciudad de Acayucan.

El hecho se registró a las 11:00 horas de este miércoles primero de marzo sobre la calle Vicente Guerrero entre Juan de la Luz Enríquez y Lerdo de Tejada.

Información recabada por Imagen del Golfo refiere que Víctor N de 27 años de edad, realizaba unas maniobras para subir un armex a una planta alta cuando accidentalmente tocó una línea de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Tras la descarga, la corriente tuvo salida en ambos fémur, las axilas y genitales; Protección Civil de Acayucan lo trasladó de inmediato al hospital General Miguel Alemán González para valoración médica adecuada debido a que existe la probabilidad de que haya sufrido lesiones internas.

Víctor es vecino de la calle Arista de Soconusco y al momento del accidente no laboraba con las medidas de protección necesarias. La corporación de rescate también verificó si la obra que realiza el particular cuenta o no con los permisos necesarios.

Alex Ceja/Imagen del Golfo