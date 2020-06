Piden a FGR y CNB rastrear panteón clandestino en Estancia Garnica y Parque Natura

Desde 2011, colectivos de desaparecidos de Veracruz advirtieron a las autoridades sobre el posible indicio de fosas clandestinas en los jardines de la Estancia Garnica y el Parque Natura. Nunca fueron tomados en cuenta. Ahora hay un temor: "Alguien va a encontrar ahí a su familiar", lamentó Sara González, del Colectivo por la Paz.





Al referirse a la información publicada oportunamente por Imagen del Golfo, Sara González detalló que familiares de personas desaparecidas ya iniciaron trámites para buscar fosas clandestinas en el Parque Natura y la Estancia Garnica en Xalapa.





"Podemos ir con nuestros cubrebocas, con la sana distancia, con todo. Y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tendrá que traer su equipo, como la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que aportar todo lo necesaria para rastrear: scanner, buenos peritos, caninos especializados en búsquedas, no perros callejeros que nunca encuentran nada", expuso.





La madre de Ivanhoe Mass González, desaparecido desde marzo de 2010, inició la solicitud por medio de la Fiscalía General del Estado y sólo esperan la autorización de un juez para dar inicio a la búsqueda de inhumaciones.





"Yo de hecho ya solicité la búsqueda, porque mi hijo puede estar en uno de esos lugares".





Y añadió: "Hay indicios de montículos de piedras, como tapando algo, madera, leña arbustos. Uno luego luego se da cuenta de por qué están esas cosas ahí. Fueron puestos para tapar algo. Se han encontrado zapatos, ropa, ropa masculina, principalmente, gorras. Por todo eso debemos creer y tener la sospecha de que algo hay ahí y exigir la búsqueda inmediata. A mí me vale la pandemia. Si ellos tuvieron (en el Gobierno) un familiar desaparecido hubieran ya buscado por cielo, mar y tierra".





El sitio podría haber sido utilizado como cuartel de tortura por la Marina, con el gobierno de Felipe Calderón, y por la Fuerza Civil, con Javier Duarte. Hasta ahora se ha hallado durante el rastreo zapatos, prendas, ropa interior masculina, toallas, así como indicios de fosas con palos y piedras. Restos.





"Si a mí me dijeran que ahí sólo hay restos de animales, no les diría groserías, sólo que respeten nuestro dolor. En Veracruz no existe la paz. Hay mucha inseguridad, policía corrupto, abuso del poder. Qué primero busquen, canalicen todo lo que se encuentre y entonces que digan todo lo que quieran. Ya sabremos si nos quedamos calladas o no se sigue la búsqueda y les decimos lo que les tengamos que decir", expuso Sara González.





Finalmente, alertó que hay varios puntos en Xalapa y lugares aledaños, panteones, en que se deben realizar búsquedas inmediatas.