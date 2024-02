Sobrino del ex alcalde del PRD en Acultzingo fue privado de su libertad

Un sobrino del ex presidente municipal perredista de Acultzingo, Salomón Cid Villa, fue sometido, sacado por la fuerza de su domicilio particular ubicado en las inmediaciones de la Colonia Centro y privado ilegalmente de su libertad por un comando fuertemente armado que se desplazaba a bordo de una camioneta particular.

El levantón enardeció a la ciudadanía en general y cerraron totalmente la circulación vehicular de la carretera federal 150 Orizaba- Tehuacán a la altura de la Cabecera Municipal, por un espacio de 6 horas.

El ahora secuestrado responde al nombre de: Emmanuel C.V. el cual es familiar directo del ex alcalde de Acultzingo por el PRD en el periodo 2014 al 2017.

De acuerdo a lo informado por la familia, alrededor de las 21:00 horas de ayer miércoles, sujetos desconocidos encapuchados y portando armas largas exclusivas de las fuerzas armadas, que viajaban a bordo de una camioneta marca Chevrolet Silverado de color gris y doble cabina, descendieron, ingresaron con lujo de violencia al domicilio de Emmanuel, asentado en la Colonia Centro, lo sometieron y se lo llevaron privado ilegalmente de su libertad a bordo de la unidad antes señalada con rumbo desconocido.

Tras el levantón, la gente se organizó e implementó un intenso operativo de búsqueda y localización del joven hombre, aunque desafortunadamente los resultados han sido negativos.

Debido a su no localización, la población cruzó un autobús de la línea Choferes y Cobradores (CHyC) y Autobuses Unidos (AU), cerrando totalmente la circulación vehicular de la Carretera Federal 150 Orizaba- Tehuacán, a la altura de la Colonia Centro, como una medida de presión para que las autoridades intervengan y se dé con el inmediato paradero del joven hombre, ya que hasta el momento se desconoce de su paradero.