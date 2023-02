Sin afectaciones en infraestructura eléctrica por evento de norte en Veracruz

A diferencia de los apagones registrados el 24 de diciembre de 2022 a causa del frente frío 19, que dejaron sin electricidad a más de 100 colonias en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, en este sábado 11 de febrero no hubo mayores reportes ciudadanos por apagones ni daños en la infraestructura eléctrica, informó Marco Antonio Moncayo Parra, presidente del Movimiento Renovador Democrático.

Dejó en claro que en algunas viviendas podrían haberse quedado sin electricidad por fallas en su instalación, pues dijo que no se descarta esa posibilidad, pero serían una minoría y no la generalidad.

"No he recibido reportes como sí sucedió el 24, 25 de diciembre y otros días al final del año 2022, cuando prácticamente todas las colonias sufrieron desabasto eléctrico por unas horas algunos, otros por unos días y fue una afectación grande en aquella ocasión.

"En este caso yo no he recibido reportes, nadie me ha dicho que se quedó sin luz. Lo que pasa es que se ha hablado con la Comisión Federal de Electricidad para que tome medidas preventivas antes de que entre el norte, como limpiar las redes de salitre y no actuar ya después, cuando ya causó daños", explicó Moncayo Parra.

Recalcó que la limpieza previa de transformadores de la CFE antes de que entre el norte es fundamental porque así se previene accidentes y los indeseables apagones cuando hay nortes.

No descartó que alguna vivienda se haya quedado sin suministro, pero sería la excepción, no la regla.

Recordó que en diciembre no hubo la suficiente prevención, cosa que sí se hace hoy en día.

Exhortó a los usuarios a reportar oportunamente cualquier situación y sobre todo, antes de que ocurra un accidente, no ya después.

Foto: Heladio Castro.

/ct