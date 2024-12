Señora es atropellada en Xalapa; intentaba cruzar la calle

Una mujer fue atropellada la mañana de este lunes mientras intentaba cruzar la calle Bolivia, en la colonia Benito Juárez, de Xalapa.

El incidente, ocurrido a escasos metros de un puente peatonal, dejó a la señora gravemente herida, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital. Su identidad permanece desconocida.

¿Qué ocurrió en la calle Bolivia?

El accidente se registró cuando la mujer, al parecer sin tomar las precauciones necesarias, intentó atravesar los carriles de circulación.

En ese momento, un vehículo que transitaba por la vía no logró detenerse a tiempo, impactándola y proyectándola contra el pavimento.

Al caer, la víctima golpeó su cabeza, quedando inconsciente frente a la mirada atónita de los testigos.

Auxilio inmediato

Personas que presenciaron el incidente se acercaron rápidamente para auxiliar a la mujer.

Al percatarse de que su estado era crítico, decidieron llamar al 911.

Minutos después, paramédicos de Cruz Ámbar llegaron al lugar para brindarle los primeros auxilios. Tras estabilizarla, la trasladaron a un hospital donde permanece bajo observación médica.

El conductor del vehículo involucrado, cuya identidad no ha sido revelada, no intentó huir y aguardó en el sitio a que las autoridades arribaran. Elementos de Tránsito del Estado se presentaron para tomar conocimiento del incidente y realizar las diligencias correspondientes. No se ha confirmado aún si se fincarán responsabilidades al automovilista.

La cercanía de un puente peatonal al lugar del accidente resalta la importancia de utilizar estas estructuras diseñadas para evitar este tipo de tragedias. Sin embargo, algunos ciudadanos argumentan que los cruces improvisados responden a la falta de señalización adecuada o a la prisa cotidiana.