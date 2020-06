Sedena confirma detención de madre y hermana de ´El Marro´

La madre, hermana y prima de José Antonio Yepez Ortiz "El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, fueron detenidas durante un operativo conjunto entre miembros de la Secretaría de Defensa Nacional, la Guardia Nacional y Seguridad Pública estatal.

Las detenciones se produjeron ayer, antes de que este grupo delincuencial llevara a cabo una jornada violenta en Celaya y municipios cercanos.

La detención de María "N", Juana "N" y Rosalba "N", presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial originó diversos ataques a las vías de comunicación de la entidad.

El operativo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en el poblado de San Isidro Elguera, en Celaya, donde se detuvieron a otros presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Los miembros de Sedena, la Guardia Nacional y seguridad estatal aseguraron un kilogramo, aproximadamente, de una sustancia con características similares de la metanfetamina y más de 2 millones de pesos en efectivo.

"LES VOY A SER UNA PIEDRA EN EL ZAPATO, LES VOY A RAJAR SU MADRE, VAN A VER", ADVIERTE EL MARRO AL GOBIERNO FEDERAL

Tras las detenciones de su madre, hermana y prima, José Antonio Yepez Ortiz "El Marro", amenazó con desatar la violencia, aún más, en el estado.

"Les voy a ser una piedra en el zapato, les voy a rajar su madre, van a ver", mencionó.

En un video que circula a través de redes sociales se observa a Yepez, asegurando que combatirá al Gobierno federal por las detenciones de los integrantes de su grupo, mientras se balancea en una silla de madera, vistiendo pantalones de mancilla, botas y chamarra negra, además de portar un fusil.

"No crean que porque se llevaron a mi madre ahora la van a poner como operadora financiera, jefa de cártel, como saben hacer. Por ella y por toda mi gente le voy a echar huevos al asunto. No crean que a mí me espantan", mencionó.

En su video "El Marro" también hace alusión a la supuesta alianza de fuerzas federales con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con quienes se disputa el control del territorio.

También mencionó la posibilidad de buscar una alianza con otro grupo delincuencial enemigo del CJNG, el Cártel de Sinaloa.

"Aunque me cueste trabajarle a algunos señores de la frontera, o a algunos señores de Sinaloa, primero prefiero servir a cualquiera de esos señores, pero a esos (CJNG) no los voy a dejar entrar", menciona en el video.

https://www.reporteindigo.com/reporte/sedena-confirma-detencion-de-madre-hermana-y-prima-de-el-marro-en-guanajuato/