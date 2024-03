Se registra fuerte incendio en terreno baldío en Nogales

Una intensa movilización de diferentes cuerpos de emergencias y rescate de al menos tres municipios de la región de Las Altas Montañas, así como policiales, generó un voraz incendio registrado la madrugada de este viernes en un terreno baldío de un conocido Rancho asentado en la Colonia Los Fresnos del municipio de Nogales.

Las autoridades por fortuna no reportaron personas lesionadas ni intoxicadas, únicamente la quema de pastos y arbustos menores en una área aproximada de seis hectáreas.

De acuerdo al reporte policial, en punto de las cero horas de este viernes, habitantes de la Colonia antes señalada alertaron a las autoridades a través de los números de emergencia 911 sobre el incendio de un pastizal de un terreno del Rancho de Los Pimentel ubicado sobre la Calle Nueva Rosita, de la colonia antes mencionada.

En cuestión de minutos, hasta el lugar arribaron Bomberos y Paramedicos de Protección Civil de Nogales, así como de Mendoza y Bomberos "Gallos" mendocinos, Metropolitanos y Bomberos Regionales Altas Montañas al mando del comandante Roberto Juárez Chimal, los cuales de manera coordinada comenzaron a atacar el fuego que se encontraba fuera de control.

Después de 3 horas de trabajo de trabajos de sofocación, dichos cuerpos de emergencias y rescate lograron controlar, sofocar y liquidar al cien por ciento el incendio de pastizal.

Una vez controlada la emergencia, los cuerpos de rescate de dichas municipalidades se retiraron, no sin antes exhortar a la ciudadanía a no realizar quemas de basura, así como no arrojar botellas de vidrio o cigarros encendidos para prevenir incendios forestales.