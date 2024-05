¡Se quedó sin frenos!; camión tipo pipa se impacta contra vivienda en Zongolica

El accidente se registró alrededor de la 06:30 horas de este lunes





Un camión tipo pipa que transportaba varios miles de litros de combustible presumiblemente sufrió una falla mecánica en el sistema de frenado cuando circulaba sobre la carretera federal 123 Orizaba-Zongolica, y se metió al garage de un domicilio particular ubicado a escasos 50 metros del COBAEV de Zongolica, en el Barrio de Nuestro Señor del Recuerdo.

Las autoridades han confirmado que no hay víctimas que lamentar ni mucho menos personas lesionadas, únicamente daños en la propiedad particular y la movilización de los cuerpos de emergencias y rescate, quienes verificaron que no existiera fuga alguna del hidrocarburo para reducir cualquier tipo de riesgo a la población en general.

De acuerdo al reporte policial, el accidente se registró alrededor de la 06:30 horas de este lunes, en el kilómetro 2 del tramo carretero Los Reyes-Zongolica, perteneciente a la altura de la Colonia La Concepción y a escasos 50 metros del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz número 49 de Zongolica.

Se conoce que, el camión tipo pipa marca Freightliner de color blanco, con razón social "Fletes Lemargo" SA de CV, con capacidad para 20 mil litros de Gasolina y rombo de seguridad "1203", presumiblemente se quedó sin frenos cuando descendía las últimas curvas para llegar a la Cabecera Municipal, le ganó el peso y se metió al garage de un estacionamiento de un domicilio particular, llevándose un techo de lámina, un portón de reja y algunas pertenencias.

Tras el percance, al lugar arribaron oportunamente Bomberos de Zongolica, así como personal de Protección Civil Municipal al mando del comandante Juan Carlos de la Cruz Cano, quienes de manera coordinada confirmaron que no había víctimas que lamentar, tampoco personas lesionadas, solo daños materiales considerables en el inmueble.

Así mismo procedieron a verificar que no existiera ninguna fuga de combustible en la unidad para así salvaguardar la seguridad de la población; por fortuna la pipa no registró derrame del mismo.

Las autoridades solicitaron la intervención del personal de grúas de gran dimensión para poder rescatar la unidad y posteriormente enviarla a un corralón para el deslinde de responsabilidades y pago de daños materiales generados.

Es de mencionar que, una vez que el personal de grúas inicie con las maniobras correspondientes para el rescate y salvamento de la unidad, la circulación vehicular de la carretera federal 123 Orizaba- Zongolica se verá afectada en su totalidad, por lo que las autoridades exhortan a los automovilistas usuarios a tomar vías alternas como a la entrada por el municipio de Los Reyes.