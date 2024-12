Se incendia tráiler en el libramiento Xalapa-Perote; se desata rapiña

Un tráiler cargado con pavos y piernas de cerdo congeladas quedó envuelto en llamas la noche del sábado, tras quedarse sin frenos en el kilómetro 144 del libramiento Xalapa-Perote. El accidente, que ocurrió en una de las rampas de emergencia, terminó desencadenando un tumulto de rapiña por parte de los habitantes de la zona, quienes ignoraron el peligro que representaban las llamas.

¿Qué pasó con el conductor?

Al percatarse de que los frenos habían fallado, el chofer de la pesada unidad dirigió el vehículo hacia la rampa de emergencia más cercana con dirección a Xalapa, intentando evitar una tragedia mayor en la carretera. Sin embargo, el tráiler comenzó a incendiarse poco después de detenerse. Hasta ahora, no se ha confirmado si el conductor logró salir ileso o si fue trasladado a un hospital cercano. La falta de información oficial ha generado incertidumbre entre quienes presenciaron el incidente.

La rapiña

A pesar de que el vehículo estaba en llamas, decenas de personas se acercaron al lugar para llevarse parte de la mercancía congelada. En medio de las maniobras del cuerpo de Bomberos de Xalapa para sofocar el fuego, los lugareños no dudaron en arriesgarse para sacar cajas de carne del tráiler siniestrado.

"Es increíble cómo no miden el peligro", comentó uno de los testigos, señalando que el intenso calor y el humo no detuvieron a los rapiñadores. La situación no es nueva en esta zona, conocida por ser escenario recurrente de accidentes vehiculares.

El libramiento Xalapa-Perote cuenta con rampas de emergencia diseñadas para detener vehículos con fallas mecánicas, pero este caso pone en duda su efectividad o mantenimiento. Los pobladores afirman que la rampa no detuvo completamente el tráiler y que el estado de las instalaciones podría haber influido en el incendio.

El accidente de este sábado vuelve a poner sobre la mesa la vulnerabilidad en la infraestructura vial y la conducta de las comunidades cercanas ante situaciones de emergencia.