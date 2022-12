Se accidenta motociclista en calles del centro de Córdoba

Un motociclista que presumiblemente no respetó la preferencia de paso de un crucero de la colonia Centro del municipio de Córdoba fue atropellado y arrastrado por un vehículo particular de color blanco.

El accidente generó una inmediata movilización de cuerpos policiales, de rescate y de tránsito municipal.

Los hechos

Se conoce que el masculino, identificado como Regulo Cortés de 55 años de edad, viajaba en su motoneta marca Honda con placas Z85RC del Estado sobre la Calle 19.

Fue al llegar al cruce de la Avenida 5 done no respetó la preferencia de paso y fue arrollado por un vehículo particular marca Chevrolet Chevy de color blanco y placas de circulación: YCL-021-B del Estado.

Tras el encontronazo, al lugar arribaron motopatrulleros de la Policía Municipal y Estatal, así como paramédicos de la Cruz Roja Delegación Córdoba a bordo de la Unidad CR-209, quienes le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al Hospital General Córdoba El Yanga para su atención médica.

Al sitio acudieron oficiales de la Delegación de Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento y solicitaron al personal de grúas remolcar las unidades colisionadas al corralon oficial para llevar a cabo el deslinde de responsabilidades y el pago de daños ocasionados, además de restablecer la circulación vehicular.