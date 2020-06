Roban mercancías en mercado de Nogales

Hombres desconocidos ingresaron al mercado municipal Primero de Mayo de Nogales y robaron las pertenencias en 10 locales comerciales, debido a que dicho zoco lleva casi un año sin vigilancia nocturna.

Los agraviados relataron que los delincuentes rompieron las cadenas y candados para llevarse hornos de microondas, licuadoras, chocomileras, dinero en efectivo, básculas electrónicas, rebanadoras para carnes frías, otras mercancías, paquetes de cigarros, pacas de ropa, joyería de oro laminado, zapatos y otros aparatos de valor, por lo que sus pérdidas podrían llegar a los 80 mil pesos.

"Me dejaron toda la ropa vieja y se llevaron todo lo nuevo, se llevaron una maleta de pura chamarra y como 200 blusas americanas, joyería de oro laminado; calculo que mis daños ascienden a más de 20 mil pesos porque tenía cadenas de oro, tenía aretes", dio a conocer María Luisa Alvarado Núñez, encargada de un local de ropa.

Manifestaron que el local más afectado fue el de "La Tienda", ya que les robaron dos rebanadoras, dinero, paquetes completos de cigarros y mercancía diversa.

Los comerciantes señalaron que cuando llegaron al mercado, alrededor de las siete de la mañana, encontraron abierta la puerta de la panadería que da a la calle Nicolás Bravo de la colonia Aquiles Serdán, y una vez que ingresaron observaron que habían sido objeto de un robo.

Recriminaron que desde hace un año carecen de un policía fijo, lo que en repetidas ocasiones han solicitado al presidente municipal, Guillermo Mejía Peralta.

"El señor que cuidaba el mercado lo mandan a cuidar la Facultad de Comercio y de facultad viene a dar unas vueltas acá, ese es el problema, que por años no tenemos vigilancia, el señor Mejía (alcalde) no nos hace caso, viene nada más como visitante a los locales, ahorita no da la cara siempre manda al de Comercio".

Finalmente los locatarios se trasladaron a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en Nogales para interponer una denuncia por robo en contra de quien o quienes resulten responsables.