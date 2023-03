Rescatan a mujeres de ahogarse en playa de Boca del Río (+Video)

Guardavidas de Protección Civil del municipio de Boca del Río realizaron el rescate acuático de dos turistas aparentemente originarios del estado de México, quienes se habían introducido a la zona de la Playa La Bamba.

De acuerdo con las versiones indicaron que se les había advertido a los turistas que no ingresarán a la zona de playas, debido a que el mar ya no era idóneo para poder introducirse, sin embargo, una pareja de turistas no hizo caso e ingresaron.

Se trata de aparentemente dos mujeres quienes se habían introducido al agua, nadando cerca de las escolleras, sin embargo, fueron jaladas por la marea y terminaron por ser rescatadas del agua, esto mediante un operativo acuático.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron de inmediato al lugar para auxiliar a las mujeres que se habían ingresado y que fueron sacadas por personal de Protección Civil de Boca del Río, sin que tuvieran un daño mayor.

La zona de la Playa La Bamba fue acordonada de inmediato por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y policía municipal de Boca del Río, quienes también les brindaron el auxilio.

/lmr