Reportan desaparición de adolescente en Alpatláhuac

Familiares reportaron la desaparición de una menor de escasos 16 años desde el pasado jueves, en Alpatláhuac; hicieron un llamado a la población en general para que los ayude en su localización, ya que temen que pueda ser víctima de la comisión de un delito.

¿Quién es?

Se trata de Guadalupe Martínez, de 16 años, quien el pasado jueves salió de su vivienda con rumbo al telebachillerato de Rincón de Ixtaquilitla, en Alpatáhuac, pero nunca regresó de la escuela.

Al ver que no llegaba, sus familiares intentaron comunicarse con la menor, pero no lograron contactarla, por lo que salieron a buscar, pero aunque recorrieron el camino que normalmente hacía de ida y vuelta, no tuvieron éxito en localizarla.

Debido a que se teme que la adolescente haya sido víctima de la comisión de un delito, sus parientes difundieron su fotografía con la esperanza de que alguna persona que la haya visto lo reporte a las autoridades.

Se desconoce si la familia ya interpuso la denuncia por la desaparición de esta menor ante las autoridades correspondientes, para que también estas ayuden en su localización.