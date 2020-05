Presentarán queja ante CEDH por abuso de autoridad en Acayucan

La familia de la colonia Chichihua que denunció la tarde del sábado la detención arbitraria de un menor de 17 años de edad y el allanamiento de un hogar por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) presentarán su queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la presunta agresión contra3 niños, entre ellos un bebé de 3 meses de nacimiento y daños en su vivienda.

El menor que fue detenido y posteriormente liberado, mencionó que durante el tiempo que permaneció al interior de la delegación Acayucan de la Secretaría de Seguridad Pública le quisieron involucrar en diversos delitos, los cuales negó una y otra vez. Explicó que fue gracias a la presión de su familia y vecinos de la colonia Chichihua como lo liberaron y le pidieron "disculpas" pues al final resultó que se habían equivocado.

"Cuando entraron, a mi me arrebataron a mi sobrino que tiene 2 años de edad, cuando salí de allá (delegación de Seguridad Pública) le vi con un moretón, me imagino que ellos (policías) lo golpearon al momento que me lo quitaron, tumbaron a mi sobrino que estaba en la hamaca que tiene 2 meses de nacido, no les importó", relató el joven de 17 años de edad, que fue detenido por casi tres horas.

La mujer de 57 años de edad, mostró los golpes ocasionados en su rodilla en medio del forcejeo que se dio al momento que al menor de 17 años lo subieron a la patrulla. Asimismo mostró fotografías de los destrozos que ocasionaron al interior de la vivienda.

"Me apuntaron con su arma para que me calmara", puntualizó la mujer que es quien renta la vivienda.

La familia responsabilizó al delegado y subdelegado de Seguridad Pública en Acayucan, de permitir el arbitrario acto cometido por policías de quienes la familia mencionan que tiene temor, pues consideran que tomarán represalias por denunciar el grave error que cometieron y que sobre todo pusieron en riesgo la vida de los menores.