Piden destitución del director jurídico de la Policía Municipal de Poza Rica

En Poza Rica la edil comisionada en policía, Marisol Hernández Moreno y la Sindica, Lizeth Guerra Méndez expusieron abusos de la policía municipal y exigieron a la contraloría municipal iniciar una investigación para destituir al director jurídico de la corporación, Quirino Camacho Perales.

En la más reciente sesión de Cabildo en Poza Rica las ediles expusieron y reconocieron las anomalías de la policía municipal que atentan contra la ciudadanía.

"No se puede tapar el sol con un dedo, no hablo de una queja, ni de cinco, ni de diez compañeros y no solo me han llegado a mi, ustedes tienen más", expresó la regidora comisionada en policía, Marisol Hernández Moreno.

Los presuntos abusos han sido en agravio de personas que han sido detenidas por la policía municipal, algunas señalaron sin justificación.

"Personas detenidas y obligadas a participar en delitos de cohecho por parte de elementos de la policía municipal de este municipio de Poza Rica encabezados por órdenes del encargado del área jurídica el ciudadano, Quirino Camacho Perales, manifestó mi preocupación por la actuación de la policía municipal por el uso excesivo de las fuerzas y ejerciendo indebido de sus funciones en contra de las y los pozarricenses" enfatizó la sindica, Lizeth Amayrani Guerra Méndez.

Ambas funcionarias solicitaron que la contraloría intervenga para que se realice la destitución del director del área jurídica de la corporación.

El alcalde, Fernando Luis Remes Garza expresó tener conocimiento de los presuntos abusos policiacos, pero señaló hay otros problemas más grandes en materia de seguridad en la ciudad.