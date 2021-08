Percance entre dos vehículos y un autobús del servicio urbano

Lo anterior tuvo lugar en la avenida Urano casi esquina con la calle Campeche, donde un particular colisionó contra un autobús del servicio urbano y posteriormente contra otro auto estacionado.

Según los datos recabados, el conductor de un automóvil particular de la marca Toyota color azul que se encontraba estacionado a orilla del carril que va de sur a norte habría sido el responsable.

Fue en el momento en el que quiso incorporarse a la circulación que no tuvo las precauciones debidas, pues justo en ese momento circulaba por el carril central un camión del servicio urbano Ruta 85.

El camionero no pudo evitar la colisión y el particular todavía se fue a estrellar contra otro vehículo particular de la marca Nissan tipo Tsuru de color azul que también estaba parqueado delante de él.

Ninguna persona resultó herida en este hecho y no fue requerida la presencia de paramédicos, mientras que, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal llegaron para deslindar responsabilidades.