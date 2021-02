Participante veracruzano de Exatlón de TV Azteca acusa abuso policial

Elementos de la Policía Naval quedaron exhibidos luego de abusar de su autoridad en contra de un grupo de jóvenes que solamente cenaban una pizza en un establecimiento del bulevar Miguel Alemán.

Los hechos fueron dados a conocer por Ernesto Cazares, participante del reality show de televisión "Exatlón" de TV Azteca mediante sus redes sociales, donde se aprecia como son ultrajados por los agentes.

Mediante una transmisión en vivo desde la plataforma Instagram, se muestra como el joven y sus amigos cenaban en el Domino's Pizza luego de haber dado clases en el Club Británica.

"Llega el teniente o el marino, llega faltándonos al respeto, llega alzándonos la voz, ¡ora te me bajas de volada!, Oiga Pues espérate yo qué hice, no son formas de llegar, digo si llegan y me hablan con respeto, como yo le estoy hablando ustedes Okay, no hay problema, pero sí se me hace muy Injusto que llegó y bien altanero el señor a faltarnos al respeto a los tres, porque no hemos hecho nada, llegamos a comer pizza", explicó el joven veracruzano.

El joven estrella de televisión reveló que fueron sacados a empujones del establecimiento para "una revisión de rutina", para lo cual les sacaron su cartera, identificaciones y demás pertenencias.

Uno de los agentes de la corporación que se identificó como Armando le pidió al muchacho que dejara de grabar, pero éste no lo hizo y quedó documentado como nunca hubo ningún señalamiento en su contra por parte de alguien.

Al final los policías que llegaron hasta en sentido contrario se retiraron del lugar y les devolvieron sus pertenencias, no sin antes también realizar una revisión al interior del vehículo en el que llegaron.