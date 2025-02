Padres exigen justicia tras otro robo en escuela de Ixtaczoquitlán

Padres de familia de la telesecundaria Artículo 123, de Potrerillo Pueblo, en Ixtaczoquitlán, informaron que este plantel volvió a ser objeto de un robo la madrugada del viernes, situación por la que acudieron a solicitar vigilancia por parte de la policía municipal.

"Se llevaron un horno de microondas, mobiliario y causaron destrozos", mencionaron los ciudadanos.

Los padres indicaron que lamentablemente no es la primera vez que esto ocurre e incluso en los primeros días de enero, empezando las clases se robaron las cámaras de seguridad que había en el plantel y que precisamente se habían colocado para vigilar.

Señalaron que la escuela cuenta con parte de la barda, pero aún falta cerrar completamente el perímetro, y aunque en la parte del lado derecho hay un predio particular con cañales, piensan que por ahí se esconden los ladrones y se meten.

Comentaron que los delincuentes entraron a la dirección y de ahí sacaron el horno de microondas, aunque al parece ya no pudieron ingresar a los salones, desconocen si porque ya no les dio tiempo o no alcanzaron a forzar las puertas de éstos.

"Se tiene barda en la mayor parte de atrás, pero falta el frente y una parte del costado derecho, del lado de un cañal y por ahí es fácil que entren", expusieron.

Los padres expusieron que lamentablemente ese plantel ya es "agarrado de barquito" por los ladrones, pues han sido ya "muchas" veces las que esa institución ha sido robada.

Mencionaron que un grupo de padres acudió al ayuntamiento a pedir ayuda de las autoridades, ya sea para que les den vigilancia efectiva o les ayuden a completar el perímetro de la barda.

Cabe mencionar que vecinos del lugar comentaron que por ahí hay mucha gente viciosa que en ocasiones molesta a las muchachas, pero les dicen a los policías y no hace nada.