¿Una bofetada a la justicia?; padres de Marlon Botas salen libres tras pagar 100 mil pesos

En una decisión que ha generado polémica, Jorge Ignacio N y Diana Elizabeth N, padres de Marlon N, presunto feminicida de Monserrat Bendimes, fueron puestos en libertad bajo una suspensión condicional. Pagarán 100 mil pesos por reparación del daño.

Esta resolución se llevó a cabo durante la madrugada del martes 4 de julio de 2023.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que los padres de Marlon N deberán cumplir diversas condiciones durante los dos años que dura el periodo de suspensión condicional.

El abogado penalista Celestino Espinoza Rivera atribuyó la reaprehensión de los papás de Marlon Botas, responsable del feminicidio de Montserrat Bendimez, es sólo un paliativo ante la evasión de un año y tres meses del principal responsable del homicidio.

Destacó que la detención de los padres que ayudaron a Marlon N a trasladar a Monserrat a un hospital y a evadirse de la justicia, no implica que la FGE o el Poder Judicial apliquen justicia, pues para eso se requiere una sentencia firme: "La cárcel inmediata no es justicia, hasta que no haya la certeza que son los responsables, y eso se logra con una sentencia".

CONDICIONES LEGALES A LAS QUE ESTARÁN SUJETOS

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata de Personas ha señalado que, de no cumplirse las condiciones impuestas, la suspensión condicional podría ser revocada y el proceso judicial continuaría.

Entre las condiciones establecidas para Jorge Ignacio "N" y Diana Elizabeth "N" dentro del proceso penal 289/2023, se encuentran:

Residir en un lugar determinado. Abstenerse de consumir drogas. Presentar mensualmente los estudios correspondientes al UMECA. Someterse a tratamiento psicológico. Firmar cada 15 días en el UMECA. No poseer armas. Abstenerse de viajar al extranjero y entregar el pasaporte y la visa. Dejar de frecuentar o acercarse al domicilio de la víctima durante dos años.

Es importante recordar que el 15 de abril de 2023, un juez del Centro Integral de Justicia dictó prisión preventiva de un año para los padres de Marlon N.

Este fallo se dio a raíz de la audiencia inicial en las instalaciones del Centro Integral de Justicia, en el puerto de Veracruz.

RECUENTO: DE QUÉ SE LES ACUSA

Los padres de Marlon N fueron acusados de omisión de auxilio por el caso de Monse Bendimes, una joven de 20 años víctima de feminicidio en el municipio de Boca del Río.

El vínculo de los padres de Marlon con el feminicidio de Montserrat Bendimes se establece en base a los hechos ocurridos aquella noche.

Según los registros periodísticos, Marlon B. F., en ese entonces pareja de Montserrat Bendimes, discutió con ella en su domicilio de la colonia Casas Tamsa en Boca del Río.

Durante la pelea, la joven resultó con graves lesiones, incluyendo fractura de cráneo, múltiples costillas rotas y derrames internos.

En medio de esta situación, los padres de Marlon, Elizabeth F. de la R. y José Ignacio B. J., acudieron para ayudar a su hijo y posteriormente llevaron a Monserrat Bendimes a un hospital.

Sin embargo, dejaron a la joven en el centro médico mientras ayudaban a su hijo a escapar de la ciudad.

Tras múltiples operativos para dar con el paradero de Marlon y sus padres, la familia fue capturada en diferentes puntos.

Jorge Ignacio B. J. fue trasladado al Cereso en Tuxpan, en el norte de Veracruz, aunque posteriormente fue llevado a un penal federal en Oaxaca por otro delito.

Por su parte, Diana Elizabeth F. de la R. fue trasladada a las instalaciones del penal Duport Ostión en Coatzacoalcos.

A raíz de la reciente resolución judicial, Jorge Ignacio N y Diana Elizabeth N podrán continuar el proceso en libertad bajo la suspensión condicional, cuya duración está determinada por dos años.