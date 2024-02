Padres de familia exigen maestra efectiva en el Kínder de Misantla

Padres de familia del Kinder 'Zamna' en la colonia Espaldilla, Misantla, han decidido tomar medidas drásticas y mantener tomada la institución educativa hasta que la maestra efectiva asignada se presente con su respectivo nombramiento, esta protesta lleva tres días y se mantiene firme, según lo indicó Iveth del Rosario Sánchez Ortiz, representante de los padres de familia.

ESTO ES LO QUE SE SABE

La inconformidad surgió cuando se enviaban solo maestras interinas, sin embargo la pronta solución de las autoridades educativas fue que el día de ayer jueves envió a una maestra, pero no contaba con el nombramiento correspondiente, lo que generó la molestia y preocupación de los padres de familia, la falta de resolución por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha llevado a los padres a mantener su postura de mantener tomada la institución hasta obtener una respuesta satisfactoria.

"Hoy hay CTE de maestras, pero el lunes si la maestra no llega con el nombramiento por lo que resta del ciclo escolar, no lo vamos a soltar (el jardín de niños)", expresó Sánchez Ortiz, dejando claro que los padres de familia no cederán hasta obtener una solución definitiva.

Los padres de familia exigen una resolución inmediata por parte de la SEV, ya que consideran inaceptable que los menores continúen con la incertidumbre y desestabilización en su enseñanza debido al cambio constante de docentes en el curso.





Esta situ

ación pone de manifiesto la importancia de contar con una estructura educativa sólida y transparente, garantizando que los maestros cuenten con los documentos y nombramientos necesarios para llevar a cabo su labor educativa de manera efectiva y sin interrupciones.