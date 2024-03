Padres de familia denuncian Cendi en Orizaba por presunto maltrato infantil

Hasta 40 denuncias penales han sido interpuestas por padres de familia ante la Fiscalía de Orizaba, en contra del preescolar Jaime Torres Bodet "Sendi Abejitas", profesoras y educadoras, por los presuntos delitos de maltrato infantil físico y psicológico; los afectados exigen a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se le cancele inmediatamente la clave a esta institución educativa particular por estas aparentes transgresiones que están cometiendo impunemente.

Jalones de cabello al pasar el cepillo, hematomas en la cabeza, colocaciones de cinta adhesiva y los propios calcetines en la boca, además de que son amarrados en las sillas y periqueras, incluyendo llevarlos a un cuarto oscuro, forman parte del horror que describen los niños afectados hacia sus padres de familia, sobre esta violencia por parte de las profesoras y educadoras de esta institución que hoy buscan minimizar el hecho asegurando que los papás son "revoltosos" y ocultando al resto de los papás lo que realmente está ocurriendo en la institución.

"Violan los derechos de los niños golpeándolos, castigándolos injustamente y de manera incorrecta, queremos que se haga justicia porque los niños no deben de ser tocados de ninguna manera, a los niños debemos defenderlos y educarlos con razonamientos, no con golpes y a los niños los han golpeado a los niños los han castigado amarrándolos a las sillas, les ponen diurex en los labios e incluso a nuestro niño manifestó que le quitan los calcetines y se los meten en la boca, esto es injusticia", denunció el abuelito de uno de los pequeños.

A pesar de que hace 10 días fue un papá quién denunció lo ocurrido, con el paso de los días el número de afectados incremento debido a que una de las pequeñas narró todo lo que ocurría dentro del plantel a sus papás y fue la pieza clave para que el resto de los infantes hicieran lo propio; gracias a un psicólogo es que se ha podido entender y descubrir lo que está ocurriendo de ese plantel privado.

Los padres de familia aseguran que desde hace algún tiempo sus niños ya no querían ir a clases, presentando conductas propias de un menor de víctima de violencia física y psicológica.

"Se muerden las uñas, rechinan los dientes, tienen bruxismo, tienen terrores nocturnos no quieren dormir solos les da miedo ir al baño les gana la pipí en la noche en el día esas son características que todos los pequeños están presentando, yo me pregunto si hay cámaras de seguridad cuál era el papel de la directora porque no se fijó porque ella en cada reunión nos decía yo paso a los salones y veo y en ese momento no se dio cuenta cuando pasaba no se dio cuenta cuando los monitores estaban atrás de ella".

La preocupación de los padres es que la institución tiene 17 años de existencia y las maestras son las mismas lo que significa que, en todo ese tiempo el modus operandi ha sido el mismo, por lo que no descartan que, desde hace años han provocando graves daños a los pequeños.

"Exigimos el cese de las maestras, de todas y también la investigación de todas las que han pasado y que jamás vuelvan a dar clases esas maestras, porque llevan 17 años trabajando en esta escuela y eso quiere decir que, durante 17 años han hecho lo mismo exigimos Gobernador (Cuitláhuac García Jiménez) que nos escuche, Delegado Anzures, Secretario de Educación, los niños no se tocan así lo dijiste Cuitláhuac (García Jiménez), ahora nos cumples y que cancelen la clave de esta escuela Jaime Torres Bodet y CENDI Abejitas, no queremos más niños lastimados no queremos más niños violentados".

Los denunciantes afirman que ahora entienden el porque no había grupos de WhatsApp, no había comunicación con las maestras, ni con la psicóloga, ni con la directora, porque ellos mismos lo callaban y siempre a...