"Por miedo no salimos, no sabría decirle la hora, pero medio vimos eran dos personas, entraron al patio y se llevaron la moto de mi esposo, es una motocicleta Italika, motor 150, y se la llevaron, le dejo una foto de la moto para ver si así se puede recuperar, ya son varios robos por acá, se le llama a la policía pero nunca llega, ya tiene más de un año que no se ven los polis, sólo pasan, pero no recorren o detiene al as personas sospechosas".

Lo que pide la afligida ciudadana es que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realicen recorridos y operativos para detectar unidades robadas, pero a la fecha no se cuenta con ello esperando que en breve se reactive la Policía Municipal.