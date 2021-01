Narcopolíticos ligados a desapariciones en Veracruz, intocables y felices

(EXCLUSIVA) A Yunery Citlally Hernández Delgadillo la buscaron por las calles, las heridas de guerra de las ciudades. Frente al muro que divide a México y a Estados Unidos. Entre barrancos. En zonas inhóspitas, invadidas por células del crimen. Preguntaron por pistas para dar con ella a reos de alta peligrosidad en presidios del Norte. Con ella desaparecieron otras 13 jóvenes edecanes.

La mujer que la contrató para una fiesta, a la que presuntamente asistieron funcionarios ligados a Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Los Zetas, sigue prófuga. 'No hay avances. Lo que hay en las carpetas de investigación es porque las familias lo hemos investigado por nosotras mismas. No hay investigaciones. La verdad estamos jugando con Sansón a las patadas´, afirma Victoria Delgadillo Romero, madre de la joven edecán, del Colectivo Enlaces Xalapa.

Los familiares y amigos de la mujer ausente, madre de 2 jovencitos, no olvidan ni se rinden: Veracruz ardía mientras capos del narco y políticos encumbrados celebraban su orgía criminal a lo largo de todo el estado. Y los familiares de Yunery Citlaly no pararon de buscarla. Y siguen haciéndolo. Ella no está entre las cifras alegres que presume la titular de Comisión Estatal de Búsqueda, Brenda Cerón Chagoya.

´Nosotros no buscamos a los responsables. Queremos a nuestros hijos, tenerlos en el lugar donde deben estar para poder saber que ahí están y no seguir viviendo esta terrible incertidumbre que nos está consumiendo en vida. De los responsables son las autoridades las que deben hacer lo pertinente´, aseveran al respecto familiares de las jóvenes desaparecidas´.

Victoria Delgadillo Romero a cada latido lucha por traer de regreso a casa a su hija y recuerda.

´Ella es mi mejor amiga y compañera, con ella aprendí a ser madre muy joven. Ella fue la que me enseñó a luchar por la vida. Ella me enseñó muchas cosas y a madurar como mujer y a poder ser madre´.

Funcionarios ligados posiblemente a ésta y otras desapariciones nunca han sido investigados: intocables y felices como asesinos. "Es el poder, es la corrupción. Hay mucha gente involucrada en el caso de las 14 chicas desaparecidas y es un poder muy fuerte que (no permite) hacer una investigación como se debe. Las autoridades te frenan cuando ya estás tú investigando, cuando la investigación va dirigida a algo que tiene peso. Entonces ahí paran la investigación. Y ha sido muy complicada la investigación de estas 14 jóvenes", asegura a Imagen del Golfo Victoria Delgadillo Romero.

BELLEZA DE YUNERY CITLALLY, ¿LO ÚNICO QUE HAN INDAGADO EN LA FGE?

La desaparición de Yunery Citlally desmoronó a su familia. Ella ha sido la fiesta, la alegría de su casa. El día de su desgracia llevó a su hijo más pequeño al jardín de niños. Más tarde cocinó pollo a la jardinera y reservó una porción para su madre. También le dejó un tinte rojo para que ambas usaran el mismo tono de cabello antes de alistarse para su trabajo de edecán.

La joven madre todo el tiempo jugaba bromas con sus hijos y hermanas. Complacía mucho a sus vástagos. Ellos sólo tienen buenos recuerdos de su mamá. Los llevaba las albercas, a las funciones de Lucha Libre.

Tras su ausencia, en la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo tienen una pista: ella es muy bella. ¿No más? Personal de la FGE atribuyó la mala fortuna de Yunery Citlally a ser tan hermosa, atractiva. La joven es alta, dentadura impecable, morena clara. Todo el tiempo luce pulcra, arreglada.

´Ella no debería estar en los espectaculares para anunciar su desaparición y pedir pistas para regresarla a casa. Duele mucho´, refieren a Imagen del Golfo familiares y amigos de la joven.

-¿Qué sienten una madre, un hijo, una hermana, cuando una mañana, al iniciar actividades, al circular por alguna calle de la capital de Veracruz su mirada choca con un anuncio que despliega el rostro de Yunery Citlally, su desaparecida?

´Un gran dolor, un gran dolor porque el ver a mi hija, pero que no está conmigo, que está desaparecida, es un gran dolor. Yo hubiera querido verla ahí (en el espectacular) a mi hija, pero de otra manera. A lo mejor anunciando algún negocio que tuviera, o una buena profesionista y que estuviera aquí y no en esos espectaculares. Como desaparecida es un dolor muy grande para nosotros. Pero también es bueno porque hemos podido hacer visible lo que en realidad está pasando y lo que en realidad estaba pasando, porque anteriormente las autoridades todo lo tenían oculto y no querían aceptar que había tantos desaparecidos'.

RECEN POR ELLA, A LO MEJOR NUNCA REGRESA A CASA: MADAME DE LOS ZETAS Y NARCOPOLÍTICOS

Yunery Citlally fue contratada como edecán para un evento en un rancho en Actopan, zona controlada por el Z 200 y su lugarteniente ´El Chilango´. Ni ella ni sus 13 compañeras regresaron a casa.

´Recen por ella y las demás chicas. A lo mejor ya no las vuelven a ver´, fue el mensaje de la mujer que contrató a las edecanes. Un manto de impunidad ha impedido que sea capturada.

Medios nacionales, citando al expediente AP/PGR/SDHPDSC/M8/119/2013 de la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas, reportan que a dicho evento habría asistido la plana mayor de funcionarios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, que habría departido con los pesos completos de Los Zetas en Veracruz.

La investigación federal y policías ministeriales que llevaron el caso apuntan que también se pudieron dar cita algunos capos del narcotráfico como Raúl Lucio Hernández Lechuga, 'El Lucky', Mauricio Guízar Cárdenas, 'El Amarillo' o Z 200, líder de Los Zetas en Veracruz y Guatemala, y Marco Jesús Hernández Rodríguez, ´El Chilango´. Todos se han negado a aportar datos a la Fiscalía General de la República sobre el destino de las jovencitas.

Las edecanes raptadas en Actopan, Veracruz, con base en la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en el expediente PGR/SEIDO/UEIDMS/AC/039/2014 son: Yunery Citlally Hernández Delgadillo; Karla Nayeli Saldaña Hernández; Adriana Saraí Ceballos Vázquez; Mayra Salas Durán; Nancy Hernández Moreno; Luz Abril Landa Ávila; Ana Laura Hernández; Teresita del Rocío Vázquez; María de Jesús Landa Martínez; Verenice Guevara Gómez; Lisbeth Yetsil Amores Roldán; Roxana Retureta y Luisa Itzel Quintana.

La mayoría de sus familias ha desistido el proceso legal por miedo. Las versiones que les llegaron es que a varias de las jóvenes que fueron contratadas para una narcofiesta de funcionarios ligados a Fidel Herrera Beltrán, Javier Duarte de Ochoa y Los Zetas ya las habían matado. No hay hasta hoy día una certeza de su paradero.

-¿Quiénes del Gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte pudieron asistir a esa fiesta? -se le inquiere a una fuente oficial allegada al caso, que pidió mantener su identidad bajo reserva.

-¿Nombres? Los que se te ocurra recordar de ese gobierno de Duarte y Fidel es probable que la mayoría estuviera ahí... Gente poderosa. Influyente. Es todo. Siguen activos en la política. No hay más que decir. Una palabra de más sobre ellos es una bala en la cabeza. Y no es chiste...

Victoria Delgadillo Romero dice que extraña mucho a su hija, le duele su ausencia. Navidad y celebraciones de Fin de Año tienen un sabor amargo. No hay ningún festejo en la familia porque ella no está. En su casa hay una silla vacía. ´Es un gran ser humano, una niña llena de vida, de alegría. Ella es muy amiguera, da todo por un amigo o persona que lo necesitara´. Delgadillo Romero ha padecido la estigmatización a su dolor como muchos familiares de desaparecidos. 'Es que andaban en malos pasos', ha sido una constante, a pesar de que cualquiera puede estar expuesto.

Y explica la importancia del árbol del dolor y la esperanza que colocaron en el céntrico parque Juárez, en Xalapa.

´Si no seguimos haciendo visibles los rostros de nuestros hijos desaparecidos o de nuestros familiares desaparecidos, las autoridades los olvidan. Es una manera de decirles a las autoridades: aquí están nuestros hijos, aquí están sus rostros y siguen desaparecidos´. Qué no se olviden las autoridades del rostro de los ausentes de Veracruz.

Victoria Delgadillo Romero, madre amorosa y valiente, finalmente, relata a Imagen del Golfo que los hijos de Yunery Citlally Hernández Delgadillo ya van a la secundaria y universidad.

´Yo te quiero decir, hija, que tus hijos están hermosos, que cada día están más grandes. Qué te aman, hija, qué no te han olvidado ni te van a olvidar nunca. Qué tú eres su madre, a pesar de que yo los estoy criando. El título de mamá lo tienes tú. Yo soy su abuela. Y donde quiera que estés, hija, quiero que sepas que te amamos. Pienso que he hecho un (buen) trabajo con tus hijos, pero no como tú lo hubieras hecho. No es lo mismo una madre que una abuela. Tus hijos te necesitan y les haces falta. Ellos han aprendido a amarte. Y te aman y te extrañan. Y quiero decirte que ellos se han hecho muy fuertes, que te necesitan y ojalá pronto estés con nosotros, para que ellos ya sepan por fin dónde estás. Te amo, hija".