Antonio Nieto, especialista en temas de seguridad, advirtió en una entrevista difundida por la prensa: ´La Unión Tepito es un grupo criminal hecho en Ciudad de México para la propia capital, aunque en los últimos años, debido a su poder y al nivel de violencia, se ha expandido a otras zonas como Veracruz, Cancún, Puebla y Estado de México´.

A la Ciudad de México en el argot mafioso se le dice ´El humo´. Uno de los motivos, la capacidad de los habitantes para mimetizarse y confundirse con otros entre ´mares´ de gente, empresas, transporte, edificios, avenidas, transnacionales, cuerpos de seguridad, comercio informal. Un modelo similar buscarían reproducir en Veracruz.

El ´narco chilango´ ya no tiene recelo en realizar operaciones violentas en la capital del país y exhibirse. Sin embargo, en los estados a los que se ha expandido mantiene un bajo perfil. Para sus actividades de lavado de dinero, hay indicios, sin confirmar, de que en ciudades de Veracruz, como Xalapa, los narcos chilangos recurrirían a alianzas en el esquema denominado ´gota a gota´.

El esquema consiste en préstamos sin condiciones, pero con la exigencia de pagarlo diariamente y con intereses muy elevados. Además, de no pagar las cuotas aumenta el monto de la deuda.

´Ofrecen dinero a pequeños comerciantes, principalmente. Se les ve durante la pandemia merodeando a taxistas en plazas comerciales, mercados. En fin, donde ven dinero, pequeños negocios a los que puedan caerles al final... Cuando empezó la pandemia del bicho (COVID-19), yo no tenía casi chamba: los patrones no le querían bajar a la cuenta y llegué a llevarme un día hasta 40 pesos de ganancia. Para llorar... Yo soy taxista y en el sitio donde me estaciono con la flota llegaron a ofrecerme 5 mil pesos con los que les llaman los colombianos. Me insistieron mucho, que me convenía, que bien rápido todo, pero compañeros que le han atorado dicen que hay que andarse con cuidado porque son los famosos gota a gota. Hasta en Internet se anuncian, en el Facebook´, relató Jorge N, conductor de una unidad de transporte en Xalapa.

El negocio comienza con los ´volanteros´, que se encargan de repartir las tarjetas, ofreciendo los créditos sin garantías. De la red también forma parte el denominado ´administrador´, quien atiende las llamadas y por lo general atiende personalmente al cliente.

Los sicarios que recolectan el dinero adeudado más intereses se desplazan en moto. Los ´jefes de seguridad´ están a cargo del sistema de cobranzas bajo presión cuando alguna de las víctimas no puede pagar la deuda contraída. Su especialidad, las amenazas y la violencia armada.

Si la persona se retrasa con el pago, los prestamistas se llevan parte de su mercancía, golpean a los deudores o amenazan a sus familiares.

Los préstamos suelen ser en efectivo, rápidos, y se otorgan en menos de dos horas. El único requisito es tener un comercio y la credencial de elector, y en el caso del taxista aseguró que le pidieron su documentación otorgada por Tránsito del Estado de Veracruz.

´Un compa aceptó el dinero bien gustoso. Y quiso hacerle al vivo, pelarse y no pagar. Y que le van cayendo pistoleros chilangos y unos con acento de extranjero. Que de los colombianos. Se les escondió y lo levantaron y lo madrearon y le dijeron que les pagaba o pagaba. Y que por cada hora que se tardara le iban a cobrar 100 pesos. Yo mejor me abrí y no les acepté los 5 mil pesos que me prestaban. Si no le entras no te molestan ni se meten contigo. La bronca fue que a muchos por la desesperación de que no tenían baro por la falta de empleo por la pandemia, le atoraron y ahí se los trabaron. El compañero terminó más endeudado, madreado y asustado´, ironizó Jorge.

Los afectados no pueden interponer una denuncia porque el préstamo se hace de palabra, y las autoridades mexicanas consideran este tipo de préstamos como una forma de lavar dinero. Este sistema de préstamos exprés surgió hace una década en Colombia y opera en el país desde el 2015, principalmente en la capital del país.

Desde el estado de Veracruz se ha bloqueado 571 cuentas bancarias ligadas al menos a 6 grupos del crimen organizado, así como un monto que supera los 7 millones de pesos, reveló a Imagen del Golfo la UIF.

Del 1 de enero del 2019 al 31 de mayo de 2021, desde Veracruz se emitieron reportes de operaciones financieras que permitieron que hasta la fecha permanezcan ´congeladas´ cuentas de grupos criminales provenientes de la Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Guanajuato, confirmó a Imagen del Golfo la UIF.