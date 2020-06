Narco busca infiltrarse entre la prensa de Veracruz

Operadores del narco buscan infiltrarse entre los medios de comunicación de Veracruz y cooptar no sólo a reporteros y a dueños de empresas, sino hasta convertirse de facto en sus 'directores' y dar la línea editorial que favorezca a los intereses regionales del crimen en la entidad.





El caso de Francisco Navarrete Serna, presunto ex operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación y fundador y director de El Sol de Tierra Blanca, recientemente asesinado, es sólo un ejemplo. ´No es el único caso. Pareciera que es el único caso de alguien que crea un medio, una dirección, un fundador, un socio, que tiene señalamientos de realizar alguna actividad delictiva. Tenemos otros casos en Veracruz", advirtió el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas (CEAPP), Jorge Morales, en entrevista hasta hoy inédita, realizada poco después de la liberación del líder criminal en 2019.





´Hay un caso en Veracruz que muchos conocen o sospechan. Yo trabajé para ese medio. No te dan prestaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, ni vacaciones ni un día de descanso a la semana. Tampoco respetan el día feriado. Nada de nada. Uno aguanta esas condiciones, esa chinga, por necesidad de chamba. Las autoridades laborales y de seguridad de Veracruz han sido y son sus cómplices. De la noche a la mañana construyeron un emporio periodístico, instalaciones de lujo, chingonas. Bien perras. Se llevan de calle en baro a los que llevaban años ya publicando y ganando lectores y publicidad política y comercial. El verdadero dueño se dice que es un político ligado a los Yunes y a los malosos, que ahora coquetea con Morena, y que operaba para un grupo del narco. Hasta que sus rivales del crimen lo amenazaron. Ahora publica información conveniente a los que en un principio eran sus rivales y se chingó el dinero de sus primeros socios en la maña. A los trabajadores los expone en su seguridad y en su estabilidad laboral", expuso un reportero bajo condición de no revelar su identidad por obvias razones.

Por su parte, Jorge Morales expuso que es lamentable y delicado, pero tiene testimonios de reporteros que le han revelado que son amenazados por otros compañeros en un contexto muy contaminado del ejercicio periodístico.





Dijo que ante la irrupción de personajes que se incorporan a los medios de comunicación, como el presunto ex operador del Cártel de Jalisco en Tierra Blanca, el Gobierno Federal y el de Veracruz deberían tomar medidas y no considerar intranscendente el riesgo para la prensa y los trabajadores de los medios.









Y es que incluso el capo Francisco Navarrete Serna fue arropado por la diputada local de Morena Margarita Corro Mendoza, quien trascendió que hasta llevó a altos funcionarios de Veracruz a reunirse con el narcoempresario de medios y a tomarse fotos con él.

El Gobierno de Veracruz podría estar al tanto de la situación, pero no se dilucida hasta qué punto. El propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció públicamente que los dueños de los medios sufren amenazas por parte del crimen, al referirse al asesinato del presunto narcoempresario Francisco Navarrete Serna -propietario y fundador de El Sol de Tierra Blanca- y cuatro personas más.



"La línea que se está por descartar es la del periodismo (...) No era periodista, era el dueño de un medio, pero sabemos que los dueños de los medios son amenazados por los grupos delictivos".





La autoridad debe comprometerse a investigar si hay o no una situación que amerite proceso legal, advirtió Jorge Morales.









CAPOS, CON LAS PUERTAS ABIERTAS...





"Es vecino y amigo de toda la vida, ¿tú no has tenido amigos de tu infancia con los que jugaste, de tu barrio? Él fue señalado, tuvo un proceso, salió exonerado, porque si no estuviera en la cárcel", mencionó la diputada local de Morena Margarita Corro Mendoza.









Margarita Corro afirmó que todos tienen derecho a enmendar su rumbo y poner un negocio que ayudaría a la generación de empleos en la región. "Aparte de eso, llega a poner un negocio a Tierra Blanca, todo mundo tiene derecho, verdad, a enmendar tu rumbo o poner un negocio".





Al referirse al caso concreto de Francisco Navarrete, Jorge Morales reflexionó sobre una situación que también podría afectar a la prensa en Veracruz: "Que una persona con esos antecedentes (criminales) se incorpore a un sector ya de por sí vulnerado como el de los medios, con muchas condiciones de inseguridad, sí me preocupa. ¿Qué va a pasar si un día, suponiendo que fuera cierto que la persona estuviera dedicada a otras actividades (ilegales), hubiera un conflicto entre delincuentes y se atentara contra las instalaciones de un medio? Ahí va a haber personas, periodistas. ¿Y con qué fin alguien, suponiendo que tenga un antecedente o actividad delictiva, crea un medio de comunicación? ¿Para qué? ¿Para hacer propaganda o apología de la delincuencia? ¿Para generar campañas incluso de desestabilización del gobierno si no se ajustan a sus intereses? El Gobierno debería estar alarmado"...









REDES PATRIMONIALES DEL NARCO, SIN TOCAR EN VERACRUZ





Para Edgardo Buscaglia, especialista en temas de seguridad y ex asesor de la Organización de las Naciones Unidas, las autoridades veracruzanas deben desmantelar las redes patrimoniales de la delincuencia organizada, así como de corrupción política-empresarial.

En una entrevista en 2012 para Imagen del Golfo, Edgardo Buscaglia alertó sobre la violencia extrema que se vive en el estado de Veracruz, pues dijo que de se trata de "una crisis humanitaria... para muestra el asesinato de Regina Martínez y los crímenes a periodistas... la violencia que se está viviendo hacia el periodismo es tan extrema que podría compararse con Afganistán.









"Veracruz es un gran negocio para los grupos criminales, pues se trafican seres humanos, drogas, armas y de bienes o servicios que se puedan imaginar. Así que al atacar directamente a la estructura económica criminal se atacan también a las campañas políticas que están contaminadas por esa infraestructura".





La razón de toda esta violencia es la gran infraestructura que involucra una gran red de corrupción en diversas esferas, enfatizó Buscaglia'





"Yo le llamo a esto el desmantelamiento del guante blanco, que no se refiere únicamente al lavado de dinero, sino de toda la infraestructura de almacenamiento de bienes y de todo tipo de recursos físicos y humanos... Eso es lo que tiene que investigarse, y lo que ningún gobierno quiere investigar, porque hay cuellos blancos también en esa infraestructura..."