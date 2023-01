Mujer muere infartada camino al hospital en Cosamaloapan

Cuando ya habían sonado las 12 campanadas de año nuevo, una persona del sexo femenino quien al parecer había sufrido un infarto, los familiares al pensar que era más rápido trasladarla en forma particular, no llamaron a la ambulancia de Ixmatlahuacan y decidieron transportarla en su propio vehículo al hospital regional de Cosamaloapan, sin embargo por la distancia y en las condiciones en que viajaba ya no alcanzó a llegar con vida.

Los hechos ocurrieron a las 00: 10 minutos en la comunidad de Pachuca, municipio de Ixmatlahuacan, en donde una fémina al parecer había sufrido un infarto, pero los familiares decidieron transportar por sus propios méritos al hospital.

La unidad 159 de SAMUV Cosamaloapan quien retornaba del hospital regional de Cosamaloapan de llevar a un paciente, al salir por la avenida Nicolás Bravo entre Ruiz Cortines y Ocampo, se encontraron con el vehículo en donde trasladaban a la mujer de nombre Patricia Rosado Vergara de 44 años de edad, quien al ser revisada por los cuerpos de auxilio, ya no contaba con signos vitales, estaba sin vida, tenía espuma en la boca y en la nariz, cosa rara en un infarto.

Ya no fue necesario hacerle la reanimación RCP, la mujer tenía rato que había fallecido y ya no alcanzaron a llegar al Hospital Regional "DR. Víctor Manuel Pitualua González".

Por lo que se dio parte a las autoridades ministeriales y se solicitaron la presencia del personal de la Fiscalía de Cosamaloapan.

Al lugar llegó también personal de la Secretaria de Marina y peritos, quienes acordonaron el área para hacer el levantamiento del cuerpo y su traslado al SEMEFO de Cosamaloapan para la necropsia de ley y saber las causas reales de su muerte.

