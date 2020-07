Mafia china se infiltró en Veracruz; crimen doblegó a Ahued: Ravelo

La mafia china se infiltró en puertos de Veracruz y de la mano de los grupos criminales que operan en el estado, doblegó al senador Ricardo Ahued a su paso por la Administración de Aduanas del SAT, advirtió el escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico, Ricardo Ravelo.





"A mí me deja muchas dudas su actuación en la aduana, sobre todo porque Ahued se dedica a importación de productos chinos de contrabando. Me deja muchas dudas su papel en la aduana, porque en realidad no desactivó ninguna organización criminal", aseveró.





En su renuncia al frente de aduanas, Ricardo Ahued dijo que su decisión obedecía a una decisión personal: "Es un ciclo que se cumple, me voy con la frente en alto", sostuvo.





Sin embargo, para Ricardo Ravelo no hay razones para que Ahued se marchara con la frente en alto: "Me parece que Ahued tuvo miedo de combatir al crimen organizado en las aduanas" de Veracruz y el país, deploró.





La mafia asiática había centrado sus operaciones con bajo perfil en los puertos de Coatzacoalcos y Tuxpan, de acuerdo con fuentes de inteligencia. El contrababando de mercancía proveniente de China era su principal actividad.





Sin embargo, en años recientes, en presunta asociación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mafia china amplió sus actividades delictivas en Veracruz y el Golfo de México, principalmente en Tuxpan.





Ricardo Ravelo sostuvo que, por ahora, no hay ningún indicio que sugiera una complicidad entre los grupos criminales locales y la mafia china en Veracruz con Ricardo Ahued, pero sí signos de incompetencia y miedo del senador para combatir al crimen organizado en las aduanas.













Tan sólo en el puerto de Tuxpan se detectó actividades de evasión fiscal en el ingreso de combustible. El secretario de Marina, el veracruzano José Rafael Ojeda Durán, reveló que, desde diciembre del año pasado, se recibieron reportes de irregularidades en el puerto de Tuxpan.





Luego de inspecciones, se detectó que entre las 2 y 5 de la madrugada, se descargaba combustible en el muelle, sin pasar la revisión en el recinto fiscalizador, detectando que, entre octubre del año pasado a febrero del 2020, una empresa naviera realizó de trasvase de combustible importado, a razón de dos buques por mes.





Dichos buques, descargaron 333 mil 274.33 barriles de diesel, pagando en promedio, 50 millones 459 mil 410 pesos de impuestos por cada operación realizada.





A partir de que se tomó el control y con las acciones realizadas en ese puerto, se ha realizado una sola operación de 20 mil barriles de diesel, con una recaudación de 250 millones 058 mil 517 pesos.





Para Ricardo Ravelo, Abel Cárdenas Lara, quien estaba a cargo de la aduana de Tuxpan, mantuvo relación con el tráfico de combustibles y arreglos con la mafia china para la introducción de mercancías.





También dejaba introducir totoaba y pepino de mar, que eran pescados ilegalmente en los mares mexicanos. Luego eran enviados a países de Asia, donde tienen una gran demanda.













INFORMACIÓN EN DESARROLLO