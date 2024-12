¿Lo has visto?: Buscan a Santos Miguel, de 70 años; en Xalapa y Medellín

Los familiares de Santos Miguel Luna Quintero, realizaron una jornada de búsqueda, porque desde hace seis meses está en calidad de desaparecido. El caso sucedió en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Una persona a través de su cuenta con el nombre de Mike Luna y que se identificó como el hijo, explicó en las redes sociales que solicita el apoyo de sus amigos, conocidos, compañeros y ciudadanía.

Explica que posiblemente deambula por las calles en la capital veracruzana y que este domingo 29 de diciembre se cumplen seis meses que salió de su casa y hasta la fecha no ha regresado.

"Salió de su casa y no ha regresado, mi padre tiene problemas de memoria, y seguramente no recuerda cómo regresar a casa, el día de hoy entre los conocidos se menciona que posiblemente ande por Xalapa ya que al parecer salió en un noticiero, no tenemos la información exacta".

Por ello también pidió el apoyo de las autoridades locales y estatales, así como sus conocidos "les agradecería muchísimo su empatía y su labor, muchas gracias por compartir la imagen ya que de esta forma puede llegar a más lugares, seguimos con la esperanza de que se encuentra vivo y con el deseo de que regrese a casa".

Santos Miguel Luna Quintero, tiene 70 años de edad; su estatura es de 1 metro con 65 metros; color de ojos, café oscuro; color de piel, morena clara; cabello, cano, corto y lacio; lugar de desaparición, Medellín de Bravo; fecha de desaparición, 29 de junio de 2024. Señas particulares, requiere tratamiento médico especializado.