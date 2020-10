Liberan a tres presuntos secuestradores en Coatzacoalcos

Tres hombres que fueron detenidos por la Policía Municipal al ser señalados como presuntos secuestradores, quedaron en libertad tras no ser puestos a disposición ante ninguna autoridad en Coatzacoalcos.

La detención de estás personas, que viajaban en el taxi 3372, ocurrió la tarde del jueves sobre la avenida Ignacio Zaragoza frente al parque Independencia a unos pasos del palacio municipal.

Estás personas fueron intervenidas por elementos de la Policía Municipal, tras recibir el reporte que era una banda de secuestradores; sin embargo, al ser sometidos a una revisión le encontraron en su poder una pistola de balines.

Es preciso señalar que al no ser arma de fuego no pudieron ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y tampoco de la Fiscalía General del Estado pues no hubo flagrancia de delito.

Por ello al cumplir con las 48 horas de arresto estas personas sólo deberán cumplir con lo equivalente a la falta administrativa.