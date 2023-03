Buscan a joven de 13 años que salió a la secundaria y no regreso

Menor de 13 años que salió de su casa con rumbo a la escuela Secundaria General 18 de marzo, fue reportada como desaparecida por sus familiares; solicitan la intervención de la ciudadanía para su localización.

Durante la tarde noche del martes, familiares y amigos de Mileydi Scarlett comenzaron a difundir la fotografía de la menor para contribuir con la localización.

De acuerdo las versiones, la estudiante durante la tarde acudió a clases la escuela 18 de marzo, su conducta no la vieron diferente a otros días, sin embargo, en los últimos tres módulos ella no ingreso al salón de clases, pero no llamo su atención.

Fue hasta la hora de la salida, que uno de los familiares de Scarlett, pregunto a sus compañeros si la habían visto, porque no salió con el grupo, fue en ese momento que inicio la búsqueda de la menor de 13 años de edad; ya que no había reporte de tener una mala conducta o salirse de clases.

Presuntamente, algunos profesores dijeron desconocer que había pasado con la alumna; por la desaparición de la adolescente, elementos de las corporaciones policiacas fueron alertadas.

Si conoces el paradero de la menor, favor de llamar a los siguientes números telefónicos 9212523596 o al 6677034089, una familia de Nanchital lo agradecerá.