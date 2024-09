¿La has visto?; Romina Valerio Ramírez está desaparecida en Martínez

La familia de Romina Valerio Ramírez, una joven que desapareció la tarde de este miércoles, solicita el apoyo de la comunidad para su localización, Romina fue vista por última vez cuando salió de su hogar, pero desde entonces no ha regresado, lo que ha generado una gran preocupación entre sus seres queridos.

La joven, cuya familia teme por su bienestar, no dejó pistas sobre su paradero y no ha habido comunicación con ella desde su desaparición, ante la desesperación de no saber dónde está, sus familiares piden a cualquier persona que tenga información o que la haya visto, que se comunique de inmediato al número (232) 141 22 27.

Cada minuto cuenta en casos como este, por lo que la colaboración de la ciudadanía es crucial para ayudar a reunir a Romina con su familia.