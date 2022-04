Joven víctima de violencia denuncia a su agresor en redes sociales

Una joven de Coatzacoalcos que fue víctima de violencia a manos de su pareja, lo denunció mediante las redes sociales, luego que el presunto agresor la violentara de un puñetazo en el rostro.

La víctima identificada como Paola, explicó que antes de postear su denuncia, sentía vergüenza, incluso reconoció que el dolor emocional es más fuerte que el que siente por el golpe.

"La verdad me costó muchísimo trabajo hacer esto. Porque sentía y siento vergüenza, pensar ¿por qué yo?, ¿Por qué a mí?

Estoy escribiendo esto y me duele, no el ojo no la cara es un dolor que no sé cómo explicar. Me siento destrozada, decepcionada, frustrada, triste y mil cosas más", señaló.

El presunto agresor de nombre Max, la está desacreditando diciendo que fue la joven quien se golpeó sola en el piso, por fortuna la víctima cuenta con el apoyo de su familia.

"Estaba enamorada si, si lo estaba por supuesto me decía justo lo que yo quería escuchar ignorando las banderitas rojas y obviamente ya lo estoy viendo legalmente gracias a Dios mi familia, sí me cree. Él me está desacreditando diciendo que yo me golpee sola, que me caí al piso, etcétera, ¿cómo me voy a pegar en el ojo justo así?, él me golpeo con puño cerrado", detalló.

Sin embargo, pese a sentir vergüenza es necesario hablar sobre la situación de violencia, ya que ninguna mujer más debe pasar por ello, y cualquier tipo de agresión debe de ser denunciada.

"Muy aparte de denunciar hay que hacer publicó a los agresores para qué? Para que ni una mujer pase por esto otra vez y sepan que ese hombre es violento", finalizó.