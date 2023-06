Joven se quita la vida en Texistepec

En el barrio Las Lomas, de la cabecera municipal de Texistepec, un joven de 24 años de edad se suicidó dentro de su domicilio, mediante ahorcamiento.

El muchacho, empleado de una tienda de electrodomésticos de Acayucan, se quitó la vida ahorcándose con un mecate de color rojo, a una viga de la casa donde vivía con su abuela.

Antonio Fonseca Climaco tenía 24 años de edad, según su madre Adelina Climaco Leonardo, no tenia problemas o expresado tenerlos como para estar deprimido y decidir quitarse la vida de esa forma.

La ultima vez que lo vieron, expresó, fue alrededor de las 5 de la mañana, en que Antonio se levantó, pues comúnmente lo hacia a esa hora para prepararse para el trabajo.

Faustino Reyna Mateo, padrastro del ahora occiso, relató a las autoridades ministeriales, que alrededor de las 06:30 horas de este sábado, fue a buscar una maleta a la casa del abuelo del finado, ubicado en la callejón Hidalgo del barrio Las Lomas, y al ingresar a la recámara, encontró a su hijastro colgado con un mecate de color rojo, sobre la viga del techo de la casa y quiso salvarle la vida por lo que lo bajo y lo recostó en el piso del área de sala, dándole los primeros auxilios, pero el muchacho ya había muerto.

El cadáver examinado por los peritos de la delegación de servicios periciales de Acayucan, observó marcas en el cuello de Antonio Fonseca, lo que confirma el informe del padrastro.

El domicilio de los hechos está inscrito como Callejón privada Hidalgo y se ubica entre las calles de Miguel Hidalgo e independencia barrio las Lomas, en la cabecera del municipio de Texistepec.

La mamá del occiso, describió a su hijo como una persona tranquila, que acudía seguido a la iglesia evangélica, que no tenía problemas, ni vicios por lo que desconoce el motivo por el cual, haya decidido quitarse la vida.

El cadáver fue enviado al anfiteatro de Cosoleacaque, lugar donde será examinado por el médico legista.

Calor hace aumentar taza de suicidios.

De acuerdo con una publicación del portal de Euronews, realizada en julio del 2018, el calentamiento global puede provocar un aumento de la tasa de suicidios, según un estudio editado en la revista Nature Climate Change.

"Nuestras conclusiones muestran que el calor puede tener un impacto sorprendentemente alto en el riesgo de suicidio y esto cuenta tanto para nuestra comprensión de la salud mental como para entender los cambios que podemos esperar si las temperaturas siguen subiendo" ha dicho Marshall Burke, coordinador de este sorprendente estudio que relaciona la tasa de suicidios al aumento de las temperaturas que conlleva el cambio climático"

En la publicación de Nature Climate Change, afirma que un aumento de 1 grado centígrado en la temperatura media mensual provoca un aumento del 0,7% en la tasa de suicidios en EEUU y hasta 2,1% en México.

El portal de Farmacosalud, en una publicación de febrero de estaño, también relaciona el calor con un aumento en el número de suicidios que ocurre en el mundo.

"Los autores del ´Informe de la evolución del suicidio en España desde 2000-2021´ han observado que hay un patrón estacional que se repite año tras año: un claro aumento de la mortalidad por suicidio en los meses de verano. De ahí que resulte lógico pensar que el efecto del calor puede ser uno de los principales resortes que empujan a materializar tales actos autoagresivos.

Este es un largo debate que no solamente implica a las conductas suicidas, sino también a otro tipo de comportamientos que registran una mayor actividad durante la época veraniega, como son la comisión de crímenes, el inicio de separaciones conyugales, etc. "No se sabe exactamente por qué, pero sí que el calor moviliza determinados procesos neuroquímicos que dan lugar a que sea más probable que las personas tengan un pico de conducta agresiva o autoagresiva en esas fechas", explica el Dr. Alejandro de la Torre, uno de los coautores del nuevo documento.

"Por tanto, indirectamente sí que hay cierta relación entre el calor y el pico de suicidios, pero no puedo aventurarme a decir que la relación sea directa y clara y que no hay otros factores implicados de por medio, que los hay", argumenta De la Torre."

Más hombres, jóvenes de edad, se suicidan según INEGI.

De acuerdo con un comunicado de prensa del INEGI, emitido el 8 de septiembre del 2022, en 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que del total de fallecimientos en el país, que fue de 1 millón, 093 mil 210, 8 351 de ellos, fueron por lesiones autoinfligidas. Esto representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100 mil habitantes. "De los decesos por esta causa, destaca que los hombres tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100 mil (6 785). La tasa para las mujeres es menor: 2.4 por cada 100 mil (1 552)."

Los hombres de 15 a 29 años son el grupo con más riesgo, ya que ocurren 16.2 son la cuarta causa de muerte en este grupo.

Inegi señala que "El suicidio en personas de 15 a 29 aumentó en los últimos años. En 2015 se estimó una tasa de 8.1 muertes por lesiones autoinfligidas por cada 100 mil personas de las edades mencionadas. En 2021, la tasa de suicidios para el mismo grupo fue de 10.4 por cada 100 mil personas. En el caso de los hombres de 15 a 29 años, el aumento en el riesgo de suicidio aumentó de 12.4 en 2015 a 16.2 en 2021 por cada 100 mil en esas edades.

Los fallecimientos por lesiones autoinfligidas son la cuarta causa de muerte en la población de 15 a 29 años, solo por debajo de las agresiones, accidentes y la COVID-19. En hombres se presenta como la tercera causa, mientras que para las mujeres es la quinta".

Las entidades que presentan mayores tasas de suicidio en personas de 15 a 29 años son: Chihuahua, Yucatán y Campeche, con 26.4, 23.5 y 18.8 suicidios por cada 100 mil jóvenes, respectivamente. Por otro lado, las tasas más bajas las tienen Veracruz (4.2), Baja California (3.9) y Guerrero (1.4).

El principal método usado por la población de 15 a 29 años para cometer suicidio es el ahorcamiento, estrangulación o sofocación (89.5 %), tanto en hombres y mujeres (91.0 y 84.8 %, respectivamente). En segundo lugar, con 4.0 %, se encuentran los fallecimientos por disparo: en hombres, este porcentaje es de 4.5 %. En las mujeres, el segundo método utilizado es el envenenamiento por disolventes, gases o plaguicidas, con 7.2 por ciento.