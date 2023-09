Joven motociclista es atropellado por vehículo que viajaba a exceso de velocidad en Atzacan

Con la amputación de los dedos del pie y fractura expuesta en pierna izquierda, resultó un joven motociclista originario del municipio de Huatusco, luego de haber sido atropellado por un vehículo particular que presumiblemente viajaba a exceso de velocidad sobre la carretera estatal Atzacan- La Sidra, a la altura del puente de la misma localidad; fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital para su inmediata intervención médica.

El accidente se registró alrededor de las 09:20 horas, metros antes de ingresar al Puente de la Localidad La Sidra, cuando el vehículo particular marca Nissan Tsuru, modelo 2002, de color negro y con placas de circulación: TXY4235 del Servicio Particular del Estado de Puebla, impactó a la motocicleta marca Honda tipo Cargo 150, modelo 2014, de color gris y con placa del servicio particular del Estado de Veracruz: Z65KX, la cual era tripulada por el joven hombre Victor Martinez Anastacio de 33 años y con domicilio en Calle 9 esquina Sur 35 del municipio de Huatusco.

Tras el encontronazo, el conductor del vehículo presuntamente responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido y se refugió al interior de un domicilio particular, inmueble que es utilizado como una tienda de abarrotes denominada "Abarrotes Gaby".

Al lugar del accidente arribaron oficiales de la Policía Local y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes estabilizaron y trasladaron de urgencia al motorista al Hospital Regional de Río Blanco para su inmediata atención e intervención quirúrgica, ya que presentaba fractura expuesta en la pierna izquierda y amputación de los dedos del pie izquierdo.

Más tarde, al sitio llegó el Perito en turno de la Delegación de Tránsito Estatal con Base en el Municipio de Mariano Escobedo, quién solicitó al personal de grúas remolcar ambas unidades accidentadas al corralón oficial para el deslinde de responsabilidades y pago de gastos médicos y daños materiales generados.