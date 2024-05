Incendios en Veracruz: Reporta SPC 15 incendios forestales y cinco de pastizales

En el estado de Veracruz, se reporta un total de 15 incendios forestales y cinco de pastizal, detalla información oficial de la Secretaría de Protección Civil este lunes 27 de mayo.

"Se reitera a la población el llamado a no hacer quemas agrícolas, no encender fogatas ni quemar basura; asimismo, a evitar el reporte de incendios solo por redes sociales ya que no son un canal de atención inmediata.

"Deben hacerlo al 911, al 800 INCENDIO o a sus direcciones municipales de Protección Civil para su corroboración y atención oportuna", refieren.

Incendios cerca de Xalapa

Mientras que, en la región capital veracruzana, reportaron seis incendios forestales en la zona de Xico, Coatepec y Emiliano Zapata. De acuerdo con los datos es en los poblados:

San José Paso Nuevo

Paso Panal

Buena Vista

Las Trancas

El de mayor intensidad es que se registró en Paso Panal, municipio de Xico, el cual fue reportado desde la tarde del domingo 26 de mayo. Con el paso de las horas, las llamas se extendieron a más hectáreas.

El director de Protección Civil de Xico, Diego Montano, dio a conocer que las llamas no representan peligro porque estas no están cercanas a alguna zona poblada; tampoco hay personas heridas o intoxicadas.

Debido a la intensidad del fuego una gran columna de humo se extiende por varios kilómetros, tanto que esta puede distinguirse desde el parque Juárez de Xalapa.

Otro de los puntos donde hubo quema de pastizal fue en Las Trancas, municipio de Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la ciudad de Xalapa, donde en un principio los brigadistas calcularon que fueron diez hectáreas las afectadas.

Este siniestro comenzó a un costado de la carretera Xalapa-Veracruz del lado del carril que sube de El Lencero hacia Las Trancas, donde desde las seis de la mañana notaron el humo que se extendía cercano a la Central de Abastos.