Incendio de pastizal desata alarma en colonia de Nogales

Una inmediata movilización de diferentes cuerpos de emergencias y rescate generó un incendio de pastizal ubicado en las inmediaciones de la colonia Anáhuac, de Nogales, en los límites con Río Blanco; afortunadamente no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

El incendio

De acuerdo con el reporte policial, alrededor de las 10 de la mañana de este viernes habitantes nogalenses alertaron a las autoridades, a través de los números de emergencia 911, sobre el incendio de un pastizal ubicado entre las avenidas Nezahualcóyotl y Moctezuma, justo a un costado de las vías del ferrocarril.

Hasta el lugar arribaron rescatistas de la Comisión Nacional de Emergencias, Protección Civil Municipal y Bomberos Metropolitanos de Nogales, los cuales de manera coordinada controlaron, sofocaron y liquidaron al cien por ciento el incendio.

El fuego amagaba con propagarse debido a las altas temperaturas que se registraron este día en la región de Las Altas Montañas.

Una vez controlada la emergencia, los cuerpos de rescate se retiraron del lugar, no sin antes exhortar a la ciudadanía a no realizar la quema de basura, así como no tirar colillas encendidas de cigarros ni botellas de vidrio, para así prevenir futuros incendios que pudieran salirse de control.