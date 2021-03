Atropellan a hombre en estado de ebriedad en Xalapa

Durante la madrugada del viernes, un hombre que aparentemente caminaba en completo estado de ebriedad sobre la carretera federal Xalapa-Veracruz, perdió la vida luego de haber sido atropellado.

El incidente tuvo lugar a la altura de la entrada a la central de abastos, donde se sitúa un puesto de guardia de la Fuerza Civil, por lo que los propios elementos salieron en apoyo luego de percatarse de lo sucedido.

Testigos afirmaron que el incidente tuvo lugar en el carril que va con dirección de norte a sur, donde el sujeto fue visto caminando a orillas del mismo bajo los aparentes influjos del alcohol y de manera imprudente.

Fue así que intentar cruzar de un lado a otro, supuestamente no tuvo las debidas precauciones y fue así que se lo llevó por delante del conductor de un automóvil particular y ya no pudo frenar.

Paramédicos pertenecientes al grupo pantera de la Secretaría de seguridad pública fueron quienes llegaron para brindarle los primeros auxilios al sujeto, pero desafortunadamente ya no le pudieron hacer por salvarlo.

Efectivos de la misma corporación se aseguraron de realizar el acordonamiento pertinente, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para retirar el cuerpo.

Cabe señalar que unos metros de donde se dieron los hechos, se encuentra situado un puente peatonal, mientras que el conductor fue puesto disposición para determinar las responsabilidades que le resulten.