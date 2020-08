Hallan cuerpo sin vida de enfermera en Orizaba

La aparición sin vida de una enfermera del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba, en el interior de su departamento ubicado en las inmediaciones del Barrio de Santa Gertrudis de la Colonia Centro de Orizaba, ocasionó una inmediata movilización de cuerpos policiales cómo de rescate.

La ahora occisa en vida respondía al nombre de: Bárbara Irais "N" de 26 años de edad, quien tenía domicilio en privada de Calle Oriente 6 entre la Sur 35 y 37.

De acuerdo al reporte policial, en punto de las 11:30 horas de este jueves, habitantes de la vecindad reportaron a las autoridades policiales qué de un departamento emanaban olores fétidos, por lo que hasta el sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, así como oficiales de la Policía Municipal, quienes tras efectuar una revisión al interior del domicilio encontraron sin vida a la joven mujer.

Hasta el lugar arribaron oficiales de la Policía Ministerial Acreditable, así como personal de Unidad Integral de Procuración de Justicia del XV Distrito y Peritos en Criminalística, quienes realizaron las diligencias correspondientes, integraron una carpeta de investigación finalmente ordenaron el levantamiento y traslado del cuerpo al SEMEFO para los trámites correspondientes.

Cabe señalar que el cuerpo de la fémina no presentaba huellas de violencia, no lesiones, por lo que las autoridades no descartan que haya fallecido a causa del COVID-19, ya que de igual forma llevaba varios días aislada en ese lugar.