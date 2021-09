"Me golpearon, me quitaron mi dinero, mil pesos y me pegaron con la cacha en la cabeza y dijeron que si yo ponía la denuncia me iban a matar", explicó el ciudadano centroamericano.

Comentó que esos elementos policiacos incluso le tomaron una fotografía, por lo que ante el temor de que cumplieran su amenaza, optó por no presentar denuncia.

Noticia Relacionada Accidente múltiple en autopista Puebla-Veracruz deja cuatro lesionados

Por la lesión que presentó en la cabeza producto del cachazo, a esta persona de Guatemala tuvo que recibir atención médica y le pusieron ocho puntos para cerrar la herida.

Debido a que los policías le quitaron todo su dinero, el señor se vio obligado a pedir limosna para poder continuar su viaje.

Cabe recordar que en el municipio de Córdoba opera la Policía Estatal bajo el Mando Único del C4.