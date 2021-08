Guardia Nacional despliega más efectivos para pacificar a Veracruz y contener a narco

EXCLUSIVA La Guardia Nacional aumentó el número de efectivos en Veracruz durante el primer semestre de 2021, alcanzando el despliegue de casi 5 mil elementos en labores contra delitos de alto impacto. Si bien esto no se ha reflejado aún en la seguridad en carreteras y del transporte, sí han impedido operaciones del crimen en el Corredor Interoceánico , de la mano de la Marina. Ahí los delincuentes extorsionaban a constructoras.

Y es que la fuerza policial estatal de Veracruz se ubica por abajo del porcentaje por cada mil habitantes recomendado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) e incluso el sugerido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según reconoció la Marina. De ahí la importancia en las tareas realizadas por la fuerza federal en la entidad.

En el año 2019, en el estado de Veracruz había 4 mil 198 elementos de la Guardia Nacional desplegados. El 2020 aumentó a 4 mil 334 y en 2021 a 4 mil 666.

La Guardia Nacional es una institución policial sin precedentes en México: está concebida como una fuerza de paz. Su misión es ayudar a establecer la gobernabilidad bajo la autoridad del Estado en regiones amenazadas por la criminalidad organizada y la violencia. El objetivo central es apoyar las tareas de seguridad pública, en coordinación con las autoridades estatales y municipales.

En las labores de seguridad y pacificación de territorios, para Veracruz se contemplaron 11 cuarteles: 5 se encuentran concluidos en Córdoba, Cosamaloapan, Tuxpan y Las Choapas, y en Xalapa.

Están en construcción los cuarteles ubicados en Papantla, en la zona norte de Veracruz, así como Huatusco, Omealca, Sayula y Pánuco, así como el de Coatepec.

Recientemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la presencia de elementos de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se logró evitar los actos de extorsión a las empresas constructoras del Corredor Interoceánico, sobre todo, en Veracruz, y continuar con las obras.

Además de las extorsiones de las que eran víctimas las empresas encargadas del Corredor del Istmo de Tehuantepec, otro delito que era recurrente era el robo de materiales y hubo demoras en la construcción.

"Había extorsiones y robos a las empresas, por eso las empresas no podían las empresas constructoras desarrollar sus funciones, sus trabajos, y se tomó esta decisión desde hace tres meses, que estuve por allá, y ya están trabajando", expuso el presidente.

Diversos ilícitos fueron detectados en este tramo del Corredor Interoceánico, por lo que se decidió la presencia de elementos de la Marina y la Guardia Nacional para realizar operativos de vigilancia.

A principios de mayo pasado, el jefe del Ejecutivo Federal reconoció que por la extorsión de la que eran objeto las empresas constructoras se detuvo la obra en dos tramos del Tren del Istmo de Tehuantepec.

"Nos subimos a una camioneta arreglada para ir por las vías del tren. Pasé por Ixtepec, supervisando, saludando. Pasando por el tramo del tren de Comitancillo, que lleva el 80 por cierto, me informaron de atraso en dos tramos. Por dos razones, porque hay una banda de delincuentes que está extorsionando a las empresas y por incumplimiento de las empresas, ya se les mandó aviso".

Sin embargo, no todos están conformes. Algunos transportistas no están conformes. Hasta el momento, no se ha visto que la Guardia Nacional funcione para dar seguridad, recriminó David Estévez Gamboa, dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas AC (ANTAC).

´Realmente la cuestión de la inseguridad es un tema muy complejo. La inseguridad está en todo el país. Estadísticamente hablando, nos están robando un tráiler cada cinco minutos, que también en Estados Unidos se los roban, pero allá cada 45 minutos, aquí cada cinco minutos´.

Pese a los peligros y cuestionamientos, casi 300 mujeres mujeres oriundas de Veracruz no han dudado y se han sumado a las filas de la Guardia Nacional en México.

NO LE PEGAN A GUARDIA NACIONAL DESERCIONES EN VERACRUZ

En un informe proporcionado a Imagen del Golfo, la Guardia Nacional detalla que hasta ahora las deserciones no le han pegado a la institución policial en la entidad, aunque sí reportan bajas de agentes veracruzanos por incapacidad total durante sus funciones en otras regiones de la República.

A partir de su irrupción en territorio veracruzano, la institución policial confirmó a Imagen del Golfo que ha enfrentado al menos 5 ataques directos del narco, sin muertos ni heridos entre la fuerza federal.

Sin embargo, 9 veracruzanos que se han sumado a las filas de la Guardia Nacional han resultado muertos en operativos en otros estados del país. Sólo un efectivo destacamentado en Veracruz ha desertado. ´Abandono de trabajo´, consta en su reporte durante 2021.

BAJAS EN LA GUARDIA NACIONAL

Al menos 90 veracruzanos han sido dados de baja. Durante el 2019, la Guardia Nacional no reportó por defunción ninguna baja de efectivos veracruzanos. En 2020, 5 veracruzanos causaron baja por muerte y en el 2021 cuatro. En total, 9 bajas por defunción.

Por renuncia, en 2019 ningún veracruzano fue dado de baja. En 2020, 70 efectivos. En 2021, fueron 7 para un total de 77 por esta causa.

Por incapacidad total, 2 veracruzanos en 2020 y 2 más en 2021 causaron baja de la Guardia Nacional.

FOCOS ROJOS Y RESERVA DE OPERATIVOS POR 5 AÑOS PARA NO ALERTAR AL CRIMEN

La Guardia Nacional inició formalmente sus actividades el 30 de junio de 2019, aunque 1,059 elementos ya operaban desde el 26 de abril en Minatitlán y Cosoleacaque, Veracruz, en respuesta a otra masacre ocurrida en un restaurante minatitleco y que había dejado 13 personas fallecidas. Durante la ceremonia oficial de inauguración, el comandante de la corporación, Luis Rodríguez Bucio, sostuvo que se trataba de ´un paso esencial para recuperar la tranquilidad y el ambiente productivo que, sin lugar a dudas, se han visto afectados en los últimos años´.

Maltrata, en 2019; Minatitlán (2019); Tres Valles (2021) y Cuitláhuac en 2 ocasiones en 2021 son los municipios veracruzanos en que se ha registrado ataques de los criminales a la Guardia Nacional.

Vía transparencia, la Guardia Nacional expuso a Imagen del Golfo que no puede detallar sus operaciones en ciudades y municipios de Veracruz y que la información de ello permanecerá reservada por 5 años.

Los informes de unidades mínimas geográficas en Veracruz se consideran reservados, pues de hacerse públicos se estaría alertando potencialmente a grupos criminales, miembros de la delincuencia, o personas ajenas al Estado de derecho y que pudieran utilizarla en su beneficio en las ciudades municipios y poblaciones de sus intereses y capacidades.

Además podría poner en riesgo la integridad y la vida de los miembros de la corporación, al pretender grupos delincuenciales igualarlos o superarlos en número en emboscadas, enfrentamiento, incluso neutralizarlos, vulnerándose el éxito de los operativos y la capacidad de reacción y la capacidad del estado mexicano para combatirlos y salvaguardar la integridad de la ciudadanía y el estado de derecho.