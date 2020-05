Grupo Sombra, con el ADN del narcoparamilitarismo en Veracruz

Creado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto , el Grupo Sombra podría ser la primera organización ligada al narcoparamilitarismo en Veracruz y no propiamente un cártel. Para Ricardo Ravelo , escritor y especialista en temas de seguridad y narcotráfico, el clan criminal constituye un ´comodín´ protegido desde las instituciones en el poder.

Al Grupo Sombra ´se le puede utilizar en algún momento para enfrentar a otros grupos criminales que generen problemas en Veracruz o que estén ya generando problemas. Las plazas no se pueden quedar sin actividad´, advirtió Ricardo Ravelo . ´Es un grupo comodín de las instituciones en el poder´.

´Es un grupo que opera en algunas zonas con protección. No es muy grande la organización, pero sí tiene presencia y actividad fuerte en cobro de piso a negocios, tráfico de drogas, el tema de los giros negros, la piratería, el tráfico humano. Es decir, tiene su actividad criminal importante por la protección´, sostuvo Ricardo Ravelo.

"Si de varones ya habíamos dividido los pueblos, está es una de las primeras llamadas, si ustedes hacen a meterse a los territorios que nos corresponden, no los sorprendan que hagamos lo mismo (sic) ¿somos hombres o niños?", rezaba la cartulina verde firmada por esta célula delincuencial.

Cuestionado sobre la entrega de despensas de Grupo Sombra, el gobernador Cuitláhuac García respondió sin tapujos sobre el clan criminal: "Lo que pasa es que los grupos delictivos se enojan porque estamos contra ellos. Ya no hay pactos ni arreglos. Entonces se molestan y hacen ese tipo de propaganda (...) Fue una cuestión propagandística. No sabemos (si la advertencia) era para los otros grupos criminales, como para decirles aquí no se metan".