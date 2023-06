Asaltan a gasero en San Juan Evangelista; pidió ayuda por Facebook

Un joven de nombre Irán tuvo que pedir ayuda mediante redes sociales para que fuera auxiliado luego de que fuera víctima de un asalto en Achotal, congregación que pertenece al municipio de San Juan Evangelista.

La víctima es empleado de la empresa Super Gas de Acayucan, y según el llamado de auxilio, este lunes por la tarde, fue atracado al pasar las vías del tren en esa comunidad ganadera.

"Soy compañía del gas de Acayucan, necesito ayuda que me asaltaron estoy saliendo achotal pasando las vias vengan xmi porque me quitaron las llaves de mi carro mi teléfono papeles td me quitaron me llamo( Iran )ayúdenme x favor" dijo en un mensaje que pedían usuarios de Facebook, que compartieran en las diversas plataformas digitales que existieran.

Se desconoce el monto de lo robado y cuántos sujetos eran.