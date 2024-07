Fuerte choque sobre carretera de Huatusco; hay cuatro heridos

Cuatro personas lesionadas, entre ellas una mujer y un recién nacido, daños materiales y la movilización de cuerpos de emergencias es el saldo de un accidente entre un camión de volteo y un vehículo particular, sobre la carretera estatal Huatusco-Elotepec, poco antes de llegar a las curvas de Coxolo.

El accidente se registró en punto de las 18:00 horas sobre el tramo Felipe Reyes-Huatusco, poco antes de llegar al vivero comunitario de Coxolo; el camión de carga pesada tipo volteo propiedad de la empresa Coraza y con placas de circulación XW8417A invadió el carril contrario.

El vehículo impactado fue un automóvil Chevrolet Chevy Pop color rojo con placas NVJ6406 del Estado. Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil Municipal y Cruz Roja Huatusco, quiénes brindaron las primeras atenciones a las personas lesionadas.

Afortunadamente, el pequeño y su madre no sufrieron lesiones que pusieran en riesgo su integridad.

Dicho tramo fue abanderado por oficiales de la Policía Municipal con el objeto de prevenir otro accidente. Autoridades carreteras tomaron conocimiento del percance y enviaron ambas unidades accidentadas al corralón.

Hasta el lugar llegaron ciudadanos de Coxolo, quienes denunciaron al conductor del volteo de siempre manejar a exceso de velocidad.

"No es la primera vez que el chófer de este volteo maneje a exceso de velocidad, realmente es un peligro, ayer iba detrás de él y en las curvas se salía al otro carril, así todo el camino hasta La Antorcha.

"Creo los que han ido tras de él me darán la razón, siempre maneja mal, a mí me salió de repente en el camino que conduce a Trampa, no sé si siempre ande borracho o drogado", denunciaron.