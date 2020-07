Exigen liberación de jóvenes detenidos arbitrariamente en Acayucan

Familiares, amigos y compañeros del estudiante de ingeniería civil del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA) Ángel Baruch Molina y el mecánico René Santos Ríos, llevaron a cabo una manifestación pacífica para exigir que sean liberados tras ser detenidos presuntamente de manera ilegal por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado el pasado 27 de junio y posteriormente aparecer imputados por delitos del fuero federal.

Lizet Teresa Baruch Molina, madre del joven estudiante señaló que durante el pasado sábado su hijo fue detenido frente a la base de la SSPE delegación XI al momento en que se dirigía a su centro de trabajo junto a Santos Ríos.

"Ellos iban en una motocicleta, yo vine personalmente a ver la moto tengo fotos cuando estaba ahí estacionada en la Policía Estatal y no me dieron noticias sobre mi hijo, no se vale que horas después nos enteramos de que estaba involucrado en delitos, es mentira que fue detenido durante algún operativo y que trajera armas", manifestaron los familiares.

"En principio reportamos como desaparecidos y luego nos dan a conocer que estaban entre los seis detenidos tras una persecución en el Roblar y Cuauhtémoc, eso es mentira a mi hijo lo detienen de manera ilegal frente a la base de la SSP" abundó Baruch Molina.

La marcha inició sobre la calle Porfirio Díaz esquina Costera del Golfo, hizo una parada frente a la base de la Policía Estatal que ahora está bajo el mando de la Fuerza Civil y concluyó frente al Palacio Municipal.

Los familiares y compañeros de escuela del jovencito Baruch Molina, portaron lonas para pedir sea liberado "es un buen estudiante y buen hijo, ahorita se dedicaba a trabajar en un taller mecánico junto a René", dijeron.

Es preciso mencionar que el pasado 27 de junio, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer la captura de seis presuntos delincuentes tras una persecución a balazos, a los detenidos se les habrían encontrados dos armas y una granada. Se dijo que hubo dos automóviles asegurados una Duster y un Mustang.

El próximo domingo se sabrá que determina el Juez federal tras la audiencia.